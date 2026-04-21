El delegado del Gobierno destaca en Torrepet la inversión de 6,6 millones para impulsar la economía circular en Extremadura

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha visitado las instalaciones de Torrepet en Torremejía, donde ha destacado la inversión de más de 6,6 millones de euros del Gobierno de España para el desarrollo de proyectos vinculados a la economía circular.

Esta financiación, enmarcada en el PERTE de Economía Circular, permitirá a la empresa mejorar la calidad del material reciclado, optimizar la recuperación de residuos plásticos a través del proyecto SelePET y avanzar en nuevas soluciones de reciclaje.

Durante la visita, Quintana ha subrayado que “el Gobierno de España está impulsando una industria más sostenible, eficiente y competitiva”, al tiempo que ha puesto en valor el impacto de estas inversiones en la generación de empleo y el fortalecimiento del tejido productivo regional.

Quintana ha destacado además la relevancia de Torrepet dentro del tejido industrial extremeño, tanto por su actividad como por su proyección internacional, al formar parte del grupo Veolia Environnement, uno de los líderes mundiales en la gestión de recursos como el agua, la energía y los residuos. En este sentido, ha puesto en valor que la presencia de un grupo de estas características “sitúa a Extremadura en el mapa global de la innovación ambiental y conecta a nuestras empresas con las grandes estrategias internacionales de sostenibilidad”.

Asimismo, ha reiterado el compromiso del Gobierno con la región para seguir impulsando proyectos que favorezcan la sostenibilidad y el desarrollo industrial.