El déficit se Extremadura se situó en el 1,86 del PIB en el primer semestre

Extremadura ha registrado al cierre del primer semestre de este año en el 1,86 %, según datos del Ministerio de Hacienda.

El déficit de las administraciones públicas, sin tener en cuenta las entidades locales, se situó en 30.352 millones de euros en el primer semestre, una cifra un 2,2 % superior a la del mismo periodo del pasado año y que equivale al 1,81 % del PIB.

Este repunte está relacionado con los gastos asociados a la dana de octubre del pasado año, que ascendían en el primer semestre a 3.380 millones, según detalla el Ministerio de Hacienda en la información de ejecución presupuestaria publicada este viernes.

Hacienda añade que, si se descontara este efecto, el déficit del primer semestre se situaría en 26.972 millones de euros, un 9,2 % menos que en la primera mitad de 2024.

La mayor parte del déficit se concentraba, como es habitual, en la administración central, que acumulaba un desfase de 19.522 millones (1,17 % del PIB) tras crecer un 16,7 % anual, debido a que el aumento de los ingresos (del 7,7 %) no pudo compensar los gastos asociados a la dana (2.714 millones) y otros factores como las mayores transferencias a la Seguridad Social.

Las comunidades autónomas redujeron su déficit en un 9,5 %, hasta los 14.739 millones (un 0,88 % del PIB) gracias a los mayores anticipos obtenidos a cuenta del sistema de financiación y a pesar del gasto de la dana soportado por la Comunidad Valenciana (660 millones).

Todas las comunidades autónomas registraron déficit en la primera mitad del año salvo el País Vasco -que logró un superávit equivalente al 0,3 % de su PIB-, un desfase que fue especialmente intenso en Extremadura (déficit del 1,86 % de su PIB) y Canarias (1,51 %).

La Seguridad Social, por su parte, obtuvo un superávit de 3.909 millones, un 17,7 % más y un 0,23 % del PIB, gracias a los mayores ingresos derivados de la buena marcha de las cotizaciones sociales y de las mayores transferencias obtenidas del Estado.