El Defensor del Pueblo recibió 579 quejas de los ciudadanos de Extremadura en 2025, 140 más que el año anterior

El Defensor del Pueblo recibió un total de 38.144 quejas de los ciudadanos en 2025, 3.742 más que en 2024 (cuando fueron 34.402), la mayoría de ellas relacionadas con la Administración de la Justicia, la Seguridad Social, empleo, migraciones y política Social, asuntos de Interior, Educación y Sanidad.

Así lo recoge el Informe Anual de la institución, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este martes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. El documento también será entregado el próximo 9 de abril al presidente del Senado, Pedro Rollán, en el Palacio del Senado.

Del total de quejas, 579 corresponden a Extremadura (el 1,59 por ciento), lo que supone 140 quejas más que durante el año 2024, cuando se presentaron 439 (1,31 por ciento).

Por provincias, los ciudadanos de Badajoz han presentado el pasado año 295 quejas, mientras que los de Cáceres han presentado 284. En ambas provincias han subido las quejas en 2025 con respecto a 2024, cuando se elevaron 260 quejas en Badajoz y 179 en la de Cáceres.