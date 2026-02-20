Una decena de enclaves de arte rupestre extremeños cuentan con balizas informativas para facilitar su visita

Una decena de enclaves de arte rupestre extremeños han recibido este jueves las balizas del proyecto ART Points, lo que contribuirá a facilitar su visita y conocimiento.

En concreto, los puntos se encuentran en Casar de Palomero; Caminomorisco; Nuñomoral; Pinofranqueado; Cueva Chiquita, en Cañamero, Abrigo de la Calderita, en La Zarza; Puerto Roque. Las Casiñas Bajas, en Valencia de Alcántara; Valle de las Águilas, en Cabeza del Buey; Monfragüe - Serradilla y Peña del Águila, en Magacela.

El proyecto ART Points dota de audioguías a diferentes enclaves rupestres sin este servicio. La iniciativa se apoya en un portal web, en una app y en unas balizas que portan los códigos QR y el sistema NFC que permiten al turista o persona interesada el acceso a la información y los recursos multimedia de audioguía.

Las balizas se encuentran colocadas en los enclaves y permiten acceder a la ficha de cada punto señalizado, visualizar vídeos y recreaciones gráficas, facilitar la interpretación y disfrutar de información de calidad accesible a todas las personas.

ART Points ha sido implementado en 53 enclaves de 50 municipios de España y se espera que pueda ser extendido a nuevos sitios de arte rupestre.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, ha participado en el acto de entrega de las balizas a los responsables municipales de la decena de municipios que se dotarán las mismas y que identificarán "recursos extraordinarios" relacionados con el arte prehistórico.

En Europa más de 1.200.000 personas se mueven en este turismo, por lo que la consejera ha considerado que es una "oportunidad" para la región, que cuenta con "auténticos museos al aire libre" y recursos "únicos e irrepetibles".

En el caso de Extremadura, que es la comunidad que cuenta con más arte rupestre localizado y documentado de España, tiene más de un millar de localizaciones, por lo que la consejera ha destacado las posibilidades de "seguir creciendo" en este sentido.

Además, ha puesto en valor Bazaga que la Dirección General de Patrimonio de la Junta viene trabajando en la investigación y la divulgación de este tipo de arte y está configurando un curso de formación para los guías sobre arte prehistórico.

La consejera en funciones también ha abogado por buscar un "equilibrio" entre "guardar" y "salvaguardar" el patrimonio y dar difusión al mismo para que se pueda disfrutar e investigar.

RECURSOS EN LA ZARZA Y CAÑAMERO

Por su parte, el alcalde de La Zarza, Francisco Farrona, ha destacado que este proyecto para su municipio supondrá un "aliciente más" a los distintos recursos históricos y patrimoniales que tiene.

En el caso de La Zarza, el Abrigo de la Calderita es el enclave de arte rupestre que contará con un ART Point, que favorecerá que sea más accesible para aquellas personas que, antes de venir a conocerlo, sepan más sobre estas pinturas rupestres.

"Acercarse más gente a ver las pinturas rupestres, a conocerlas y a ver el patrimonio natural que alberga y que acompaña al yacimiento arqueológico, va a sumar un incremento de visitas, con lo que supone la dinamización económica, no solamente de La Zarza, sino también de la zona", ha dicho.

Asimismo, el alcalde de Cañamero, David Peña, ha valorado que su municipio cuente con uno de los conjuntos rupestres que albergan en un pequeño espacio más pinturas rupestres de la provincia de Cáceres e incluso se podría decir, ha señalado, que de Extremadura, que es la Cueva Chiquita.

Sobre esta cueva, el primer edil ha señalado que es "bastante visitada" pero se ha mostrado convencido de que, a partir de ahora, será "más fácil de localizar".