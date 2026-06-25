David Dóniga asume la Alcaldía de Plasencia con un mensaje de continuidad y unidad para liderar el norte de Extremadura

El alcalde de Plasencia, David Dóniga, ha tomado posesión del cargo este miércoles, 24 de junio, en un pleno extraordinario en el que, tras recibir el bastón de mando del ayuntamiento de manos de su predecesor, Fernando Pizarro, ha ofrecido un discurso de continuidad en el que ha apelado a la unidad de los placentinos para hacer frente a los retos de futuro de la ciudad.

Como estaba previsto, ha sido elegido con una amplia mayoría gracias a los votos de su grupo municipal, el PP, mientras que los concejales socialistas han votado a su candidato, Alfredo Moreno, y la concejala de Unidas Podemos, Mavi Mata, a sí misma. El concejal de Vox, Álvaro Sánchez-Ocaña, no ha presentado sus candidatura a la votación.

La toma de posesión de Dóniga, que lleva ocupando diferentes puestos en el equipo de Gobierno municipal los últimos 14 años, ha tenido lugar en el ayuntamiento placentino, con la presencia, entre otros representantes públicos, del vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, o el alcalde de Cáceres, el también 'popular', Rafael Mateos, así como el obispo de Plasencia, Ernesto Brotons, y el exalcalde y director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Fernando Pizarro.

Dóniga, el sexto alcalde de la ciudad en democracia, ha jurado por su "conciencia y honor, cumplir fielmente con el cargo de las obligaciones de alcalde, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado", tras lo cual ha dedicado unas palabras a los asistentes que han comenzado con una cita con la que Jesús Sánchez Adalid describe a Plasencia en 'El alma de la ciudad': "Un lugar fuerte, un sueño de piedra levantado para agradar a Dios y a los hombres".

El primer edil ha confesado tomar el mando del ayuntamiento "con emoción, humildad y un profundo sentido de la responsabilidad", así como con un "inmenso respeto" por la tarea que inicia, que supone además "un compromiso con más de 40.000 vecinos que esperan trabajo, cercanía y soluciones".

David Dóniga ha dado las gracias a su familia, a sus compañeros y en la corporación municipal y a su partido, citando la confianza mostrada por su presidenta, María Guardiola, y el secretario general, Abel Bautista, presente en el acto.

Pero a quien más palabras ha dedicado ha sido al propio Fernando Pizarro, de quien ha señalado que tras quince años al frente del ayuntamiento "deja una huella imborrable en la historia de la ciudad", un paso caracterizado por el "trabajo constante, cercanía y profundo amor" por la ciudad.

Así, ha señalado que quienes han estado a su lado conocen sus "horas de esfuerzo, sacrificios personales", pero también la "satisfacción tras cada logro" protagonizado por quien le dio su confianza cuando apenas comenzaba en la política, y a quien ha definido como un "amigo". "Gracias por tu ejemplo, confianza y amistad", le ha transmitido a Pizarro, a quien le ha deseado "el mayor de los éxitos en esta nueva etapa", porque estos serán también "los éxitos de Plasencia".

CONTINUAR LO QUE FUNCIONA

Ahora, asume un nueva etapa que inicia con un "compromiso sencillo pero firme: escuchar, trabajar y dejarme la piel por esta ciudad que tanto quiero", ha dicho Dóniga, quien ha asegurado que no llega "para romper con el pasado", sino "para honrarlo y construir sobre sus cimientos el mejor futuro posible".

"Vengo a continuar lo que funciona, a mejorar aquello que pueda mejorarse y a afrontar nuevos desafíos con energía renovada y con una mirada propia", ha apuntado el nuevo regidor de una ciudad que tiene "bases sólidas" que le permiten "mirar más lejos". "Plasencia tiene una gran historia, pero estoy convencido de que también tiene un gran futuro", ha señalado.

En su discurso ha apelado al privilegiado patrimonio de la ciudad, para señalar que su "mayor tesoro" son sus habitantes, que serán "la inspiración y la guía de esta alcaldía que hoy comienza".

Su despacho, ha señalado, no será únicamente la casa consistorial, sino que lo será "cada barrio, cada plaza, cada comercio, cada conversación con un vecino", porque "escuchar, dialogar, resolver problemas y buscar oportunidades" serán sus prioridades.

LIDERAR EL NORTE DE EXTREMADURA

El regidor ha advertido que se viven "tiempos de cambios rápidos, cambios tecnológicos, económicos y sociales", y por todo ello, la ciudad debe estar "preparada para liderar el norte de Extremadura". "Debemos atraer inversiones, debemos retener el talento de nuestros jóvenes y debemos apoyar con decisión a quienes emprenden y generan empleo", ha señalado.

Tras ello, se ha mostrado convencido de que "el diálogo sigue siendo la herramienta más poderosa", así como ha apelado a la unidad de todas las fuerzas políticas y vecinos: "cuando Plasencia camina unida es imparable".

Una idea que ha reiterado al apuntar que "los mejores años de Plasencia están aún por llegar", al tiempo que ha advertido de que "sólo será posible" si lo placentinos creen en sus posibilidades y avanzan "juntos".

Por último, y tras agradecer la dedicación y compromiso con la ciudad de los casi 500 trabajadores del ayuntamiento, ha finalizado su discurso con una reflexión del profesor Fernando Ferreira: "las ciudades avanzan cuando saben de dónde vienen y tienen claro hacia dónde quieren ir. Nosotros hoy tenemos la responsabilidad de seguir escribiendo esa historia", ha señalado.