Un curso de verano de la UEx rememora el 90 aniversario de la Guerra Civil y sus consecuencias en la región

El Curso Internacional de Verano/Otoño de la Universidad de Extremadura (UEx) 'La Guerra Civil de 1936-1939 en su 90 aniversario: estado de la cuestión y últimas aportaciones de este conflicto armado en Extremadura', dirigido por el catedrático y director del Departamento de Historia Julián Chaves, conmemora el 90 aniversario del inicio del conflicto bélico español.

Para Chaves es una obligación para la UEx "recrear el 90 aniversario de la Guerra Civil" dentro de los parámetros académicos y con un profesorado acorde, "con contenidos que pretender dar a conocer aspectos que creemos que son pertinentes". El director ha sido el encargado de impartir la conferencia inaugural titulada 'Guerra Civil española y su proyección en la actualidad: Memoria Democrática y lugares de memoria".

El curso analiza los efectos de la Guerra Civil, tanto en un plano nacional como regional, y realiza un balance de las consecuencias políticas, sociales, económicas y culturales cuando se cumplen 90 años del inicio de la contienda.

Durante el acto inaugural, la vicerrectora de Extensión Universitaria, Teresa Terrón Reynolds, ha manifestado que "con la celebración del 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil, es pertinente que se revisen el estado de la cuestión y las últimas aportaciones sobre este conflicto armado en Extremadura".

"Nos acercamos a lo nuestro, porque aquí también se va a hablar de la importancia de Extremadura en el desarrollo de la contienda por su posición geográfica y estratégica. Era el punto de conexión entre Andalucía y el centro peninsular, un lugar donde se podían controlar las vías de comunicación. Nuestra región sufrió el enfrentamiento bélico que se está analizando y revisando con instrumentos metodológicos que facilitan el trabajo a los historiadores", ha explicado.

La vicerrectora ha añadido que "el reto es avanzar en el conocimiento hacia una historia que sea rigurosa, plural y fundamentada en fuentes, y que pueda integrar la dimensión militar, política, social, económica y humana".

El programa tiene como punto de partida dar a conocer los repertorios documentales, testimoniales y audiovisuales sobre el período bélico y primer franquismo, información imprescindible para abundar tanto en los antecedentes, como en la insurrección de julio y posterior desarrollo bélico.

Los especialistas que participan en el seminario darán a conocer las últimas investigaciones al respecto. Dentro de ese objetivo, se va a analizar la represión practicada por ambos bandos durante el período bélico.

El curso aporta los últimos datos existentes sobre cifras de víctimas o de encarcelados. Aborda también contenidos transversales como los de género o los referentes a las exhumaciones de fosas comunes llevadas a cabo en las últimas décadas.

El curso se complementa con la exposición '41 Aniversario del asesinato de los Abogados de Atocha', homenaje para recordar a las víctimas del atentado ocurrido el 24 de enero de 1977 en la calle Atocha número 55 de Madrid. La exposición se ubica en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras del campus de Cáceres.