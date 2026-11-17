La iniciativa Pueblos Mágicos de España ha fallado sus Premios Nacionales y Regionales 2027, una edición que otorga 17 distinciones nacionales y diez reconocimientos autonómicos para impulsar la dinamización económica, la actividad turística y la conservación patrimonial del medio rural. En concreto, las Cuevas de Fuentes de León han recibido el Premio Monumento Mágico.

El municipio coruñés de Padrón encabeza el palmarés al alzarse con el 'Premio Pueblo Mágico del Año'. La localidad coruñesa, que acogió del 23 al 25 de octubre el VI Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España, recibe la máxima distinción de esta edición. El reconocimiento pone el foco en su identidad y en el trabajo de quienes contribuyen a mantenerla y compartirla.

Por su parte, Iznatoraf (Jaén) ha sido distinguido con el galardón al 'Desarrollo Turístico Rural' y Uncastillo (Zaragoza) con el de 'Puesta en Valor del Patrimonio', mientras que las Cuevas de Fuentes de León (Badajoz) reciben el 'Premio Monumento Mágico 2027'.

En el ámbito del tejido productivo, el comercio de proximidad y la colaboración institucional, el certamen ha premiado la cooperación público-privada de Arbancón (Guadalajara), el comercio tradicional de Ferreries (Menorca), la promoción de productos locales en Cuzcurrita del Río Tirón (La Rioja) y el turismo gastronómico en Combarro-Poio (Pontevedra).

La gestión sostenible del entorno y la cultura completan el bloque municipal con los reconocimientos a Abrucena (Almería) en gestión de espacios naturales; Alcalá de la Selva (Teruel) en turismo activo; Alfarnate (Málaga) en eventos culturales singulares; y Yepes (Toledo) en mantenimiento de tradiciones.