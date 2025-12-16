Cuatro detenidos por su implicación en una reyerta en la barriada de Aldea Moret de Cáceres

Agentes de Policía Nacional detuvieron el pasado jueves, 11 de diciembre, a cuatro varones implicados en una reyerta en la barriada de Aldea Moret de Cáceres como presuntos responsables de un delito de homicidio en grado de tentativa y de lesiones.

Los hechos sucedieron sobre las 17,00 horas del pasado 1 de diciembre en la calle Río Ródano, donde se inició una reyerta entre varias personas. Tras recibir varias llamadas en la sala CIMACC 091 de Extremadura, en las que se informaba de un altercado con un número elevado de participantes, se desplazan al lugar efectivos de policía judicial, policía científica y seguridad ciudadana, con apoyo de agentes de policía local y Guardia Civil.

En el lugar encontraron a varias personas heridas de diversa índole, siendo trasladados hasta los servicios de urgencias de la ciudad, resultando también herido un agente de Policía Nacional, mientras que los presuntos responsables de los hechos habían huido del lugar.

Del resto de investigaciones se hizo cargo la brigada provincial de policía judicial de Cáceres, quienes tras la realización de diversas gestiones, como la toma de declaraciones de víctimas, posibles testigos y la visualización de imágenes de video grabación, lograron la identificaron plena de los presuntos responsables de los hechos, si bien, ante la imposibilidad de su localización en esos momentos, ya que se encontraban en paradero desconocido, se procedió a la grabación de una requisitoria policial a nivel nacional.

Posteriormente, y gracias a las continuas gestiones llevadas a cabo por los propios investigadores, pudieron ser localizados y detenidos todos los investigados el pasado 11 de diciembre, acusados, uno de ellos como presunto responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa y los otros tres como presuntos responsables de delitos de lesiones graves.

Los detenidos son cuatro varones de entre 23 y 56 años de edad, contando con antecedentes dos de ellos, tras la tramitación del pertinente atestado han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.