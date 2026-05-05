CSIF pide que la Junta negocie un "gran" acuerdo de legislatura para mejorar condiciones de los empleados públicos

El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha pedido al nuevo Gobierno regional que convoque de forma "urgente" una Mesa General para negociar con los sindicatos un "gran" acuerdo de legislatura que permita mejorar las condiciones de los empleados públicos de todos los sectores de la Administración regional, así como modernizar la Función Pública.

Plantea, con ello, una hoja de ruta "seria, viable" y que beneficie a todos los trabajadores de la Administración autonómica, con el objetivo de "dignificar" su labor, que se sientan "bien pagados" y mejorar los servicios públicos que se ofrecen en la comunidad.

Así, en rueda de prensa este lunes en Mérida, Román ha afirmado que la Junta tiene la opción de mantener en el "vagón de cola" a los empleados públicos en la región, o actuar de forma "valiente" negociando con todos los sindicatos "el mejor acuerdo posible" para reforzar plantillas y alcanzar la equiparación salarial, entre otras reclamaciones.

"Venimos a construir, a proponer", ha espetado Benito Román, quien ha reconocido que las medidas que plantea CSIF suponen un "gran esfuerzo económico" para la Junta, pero ha insistido en la necesidad de sentarse a negociar; y ha añadido que se mantendrá "muy contundente" en sus reivindicaciones si no se avanza en ese sentido, sin descartar incluso "ningún tipo de presión o de movilización si fuese necesario".

Todo esto a través de un "gran" acuerdo de legislatura que contenga medidas concretas, plazos y cuantías económicas para su desarrollo, con el objetivo de superar la "realidad" actual que "no admite excusas", en el sentido de que los empleados públicos extremeños se sitúan "al vagón de cola" en salarios y sufren cargas de trabajo "al límite de lo asumible".

Para ello, CSIF tiende la mano al nuevo Gobierno autonómico para aplicar "trabajo, diálogo y mucha negociación", con la finalidad de que no existan trabajadores públicos "de primera y de segunda" y que ello, además, redunde en mejores servicios públicos en Extremadura. "Es el momento ahora de mejorar nuestro estado de bienestar y de mejorar las condiciones laborales de todos y cada uno de los empleados públicos", ha remarcado Benito Román.