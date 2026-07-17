CSIF critica que la creación de plazas judiciales en Extremadura no llega acompañado de personal funcionario

CSIF de Extremadura ha criticado que el reciente anuncio de creación de nuevas plazas judiciales y de fiscales no llegará acompañada de la "necesidad urgente" de creación de nuevos órganos judiciales, ni llegarán todas de nuevo personal funcionario para poder absorber, desde el punto de vista laboral, el funcionamiento diario de dicho servicio público.

Así lo ha manifestado la responsable del sector de Justicia de CSIF Extremadura, María Soledad Perea, que ha recordado que el Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 8 de julio el Real Decreto 559/2026 con la aprobación de 500 unidades judiciales y un segundo decreto ese mismo día por el que se crean plazas en la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal.

En concreto, en Extremadura se ampliaría a siete nuevas plazas judiciales que se sumarían al total 131 existentes en la actualidad. Esta ampliación supone el incremento de la plantilla judicial a 5,64 por ciento y la fiscal a un 6,15 por ciento y tendrá como destinos tanto la Audiencia Provincial de Badajoz y Cáceres.

Asimismo, se incrementarán las plazas en la Sección Civil y Social del Tribunal de Instancia de Badajoz como en la de Cáceres, ha recordado CSIF en nota de prensa.

Estas medidas son implantadas gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, sin embargo el sindicato ha señalado que se crean plazas judiciales y fiscales, pero no se crean órganos judiciales, ni juzgados.

"No nos oponemos a esta creación, es más lo vemos positivo, pero tenemos que destacar que estas plazas judiciales deben de ir acompañadas de nombramiento del personal funcionario adecuado e imprescindible", ha explicado María Soledad Perera.

El objetivo, ha señalado la responsable autonómica de Justicia de la organización sindical, sería dotar de una "mayor eficacia" en la tramitación de procedimientos, la atención a los profesionales y ciudadanía, la práctica de actos de comunicación, la ejecución de resoluciones, el apoyo a las fiscalías, la gestión de registros y el auxilio judicial.

"Todo ello por el buen funcionamiento diario y proceder a dar una buena calidad de servicio público y que todos los órganos judiciales funcionen correctamente", ha subrayado.

De este modo, CSIF reclama ampliar la plantilla con la creación de estas plazas judiciales en letrados, gestores, tramitadores y auxilios que son los que ya actualmente soportan una "elevada carga" de trabajo.

"De no hacerlo así sería un gran error porque con seguridad derivará en atrasos en la tramitación de los procedimientos y, por lo tanto, un deterioro del servicio público", ha apuntado Perera.

Por lo tanto, ha recalcado que, "una vez más", CSIF ha solicitado que se amplíen las plantillas orgánicas de todos los cuerpos de la Administración de Justicia, donde las nuevas plazas judiciales y fiscales conlleven y cuenten, desde su entrada, con dotación suficiente del personal funcionario.

Además, el sindicato ha exigido que "se aprueben refuerzos estructurales y estables, así como que no se eliminen los ya existentes ya que, de lo contrario, sería perjudicial para muchos órganos judiciales".

Por último, María Soledad Perera ha solicitado al Ministerio de Justicia que se proceda a la "negociación urgente" con las organizaciones sindicales representativas sobre las "necesidades reales" de ampliación de plantilla y distribución de efectivos, teniendo en cuenta las "actuales sobrecargas de trabajo que padece la Administración de Justicia".

En este sentido, ha recordado que en las últimas semanas se han producido varias concentraciones en los juzgados extremeños por partes de los profesionales del ámbito judicial reclamando este tipo de necesidades.