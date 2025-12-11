Cruz Roja activará un dispositivo especial de traslados para electores con movilidad reducida o enfermos

Cruz Roja activará un dispositivo especial de traslados el próximo 21 de diciembre con motivo de las elecciones regionales en Extremadura para electores con movilidad reducida o enfermos, en el que se movilizarán casi medio centenar de vehículos y numerosos voluntarios en toda la comunidad autónoma.

El próximo día 21 los extremeños están llamados a las urnas y, como viene sucediendo en todos los procesos electorales desde la implantación de la democracia, Cruz Roja activará un dispositivo de traslado para que personas mayores, dependientes o enfermas que no cuenten con red de apoyo puedan ejercer su derecho al voto en estos comicios.

De esta manera, la institución pondrá en marcha este servicio en sus más de 40 puntos de presencia en la región, que podrá ser solicitado tanto por ciudadanos de manera particular, como por centros residenciales que carezcan de medios de transporte.

Aquellas personas que estén interesadas en solicitar el servicio podrán contactar con el centro de operaciones de Cruz Roja en el teléfono 927 22 22 22, donde se registrarán sus demandas y se recabarán los datos necesarios para la planificación de traslados.

Cruz Roja Extremadura ha recordado en nota de prensa que este servicio, totalmente gratuito, se viene prestando en todos los procesos electorales celebrados en la región, y que en las últimas elecciones europeas de 2024 se realizaron cerca de 200 traslados.

Su puesta en marcha está coordinada con la Junta de Extremadura y la Delegación del Gobierno, y es posible gracias a la participación de alrededor de 150 voluntarios.