Cruce de declaraciones entre Guardiola y Rodríguez Osuna por la gestión durante el apagón

La presidenta extremeña, María Guardiola, y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, han cruzado críticas y discrepancias en torno a la gestión de los servicios y la toma de decisiones, según han expuesto a través de cartas remitidas entre ambos responsables públicos.

A pesar de que ya han pasado siete días desde el apagón que afectó a toda España, Rodríguez Osuna ha remitido esta mañana una carta a Guardiola en la que le ha pedido explicaciones "por la falta de talante y responsabilidad política".

Horas después, la presidenta extremeña ha instado al alcalde de Mérida a recuperar "la senda del entendimiento y el decoro, por el bien de los emeritenses y los extremeños".

En su carta, Rodríguez Osuna afirma que en las primeras dos horas del apagón solo recibió desde el Gobierno extremeño un mensaje del 112 y una llamada del consejero de Presidencia, Abel Bautista.

Mientras tanto, según expone el alcalde emeritense, el ayuntamiento puso en marcha un operativo de emergencia junto con el Parque Municipal de Obras, Policía Local, Protección Civil y las empresas concesionarias del ayuntamiento, así como la colaboración estrecha del Comisario de la Policía Nacional.

Osuna sostiene que desde las 14:00 horas, que se declara la situación operativa 2, hasta la 15:24, que la Presidencia activa el Plan de Emergencia, "y hasta la vuelta a la normalidad, no hay ninguna comunicación de la Junta de Extremadura con este ayuntamiento".

Relata el alcalde que el ayuntamiento atendió llamadas ciudadanas, regulo el tráfico y ofreció ayuda y auxilio en distintas incidencias sucedidas en la ciudad, entre ellas el desplazamiento de grupos electrógenos al Centro de Salud de la Zona Norte, así como atención técnica y operativa al Banco de Sangre de Extremadura y al edificio administrativo de Morerías, "todo inoperativo y con problemas".

"Exigimos una explicación de la ausencia de recursos en las distintas áreas administrativas de su competencia y que tuvieron que ser atendidas por este ayuntamiento", añade Osuna.

En su respuesta, Guardiola, quien remarca "la afición" de Osuna a "confrontar con el Gobierno de la Junta" y "el menosprecio" de éste cuando se refiere a ella y a su Ejecutivo, explica que ante una emergencia de este tipo que afecta a la totalidad de los municipios de Extremadura, "no es obligatorio comunicárselo por teléfono".

A pesar de ello, añade Guardiola, se mantuvo una conversación "en la que usted trasladó al consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, que no precisaba de ningún medio y que, al contrario, decía tener todo controlado".

No obstante, el Centro de Emergencias 112 de Extremadura gestionó múltiples necesidades, "entre ellas se encontraban servicios sanitarios y de atención a la dependencia ubicados en Mérida, además de asuntos relativos a la Administración general en los que, por supuesto, contamos con su colaboración. Como sucedió con todos los alcaldes".

"He de recordarle -afirma Guardiola- que la declaración de un nivel de emergencia no le exime de prestar los servicios que sean de su competencia como alcalde". "Todo lo que hizo, con el objetivo de garantizar el restablecimiento de la normalidad, es de agradecer, pero no resulta extraordinario ni difiere de lo que hicieron el resto de alcaldes de la región", agrega Guardiola.

En otro párrafo de la carta, Guardiola le recuerda a Osuna que "la Junta no pudo instalar, por cuestiones de tráfico, un generador de grandes dimensiones en la calle Almendralejo, al ser instados a retirarlo antes de las 08:00 horas del martes 29 de abril".

"En cuanto a sus descalificaciones sobre la responsabilidad y el espacio que debía ocupar como presidenta, sirvan estas últimas líneas para recordarle que estuve, en todo momento, y como servidora pública, trabajando junto a mis consejeros en la sede del 112 y al frente de la emergencia", asevera Guardiola.

Tras recibir dicha carta, Osuna ha respondido a través de la redes sociales a Guardiola y lamenta que esta última "se invente descalificaciones". "Estuvo tres horas al frente. Al frente de la foto y del postureo. Nada más", incide el alcalde.

