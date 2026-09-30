El IX Cross solidario de la Guardia Civil recaudará fondos en Badajoz para el Centro Nuestra Señora de la Luz

La Guardia Civil celebrará el próximo 18 de octubre su IX Cross solidario a beneficio del Centro Nuestra Señora de la Luz de la ciudad, que este año celebra su 60º aniversario, y que enmarca en los actos de conmemoración de su patrona, la Virgen del Pilar.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Badajoz, Manuel Delgado, y la directora del centro beneficiario, Segunda Sánchez, han presentado este evento, al que también ha asistido el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo.

Una carrera en la que, además de la recaudación de fondos, se pretende dar visibilidad a este centro que durante 60 años presta dedicación y apoyo a la inclusión de las personas con discapacidad intelectual y su familia.

En total se ha fijado el límite de inscripciones en los 3.000 participantes y las diferentes pruebas discurrirán por las calles de la capital pacense a partir de las 11,00 horas.

En concreto, se celebrará una carrera absoluta con un recorrido de 8,770 kilómetros, que discurrirá por el Casco Antiguo y el parque del Guadiana; junto a carreras infantiles con varias categorías y recorridos entre polillas infantil, alevín, benjamín y mini-benjamín y con recorridos desde 1,130 kilómetros hasta 430 metros.

También habrá una marcha solidaria apta para todas las edades con un recorrido de 2,5 kilómetros en este evento que concluirá con la entrega de premios a partir de las 13,30 horas en el Acuartelamiento de la Guardia Civil en Badajoz.

Todos los interesados en participar podrán inscribirse online a través de la web Chip Serena en la que también se puede acceder a la información concreta del recorrido y otros aspectos de interés, según indica la Guardia Civil en una nota de prensa en la que ha detallado que se ha establecido una cuota de inscripción de 9 euros para todas las modalidades y categorías.

Asimismo, los días 14, 15 y 16 de octubre en horario de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas en el Edificio Siglo XXI de Badajoz, los inscritos podrán recoger sus dorsales y junto a ellos recibirán una camiseta conmemorativa del evento.