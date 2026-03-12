El cronista de Tornavacas y el operativo que luchó contra los incendios forestales recibirán las 'Cerezas de Oro 2026'

El cronista de la villa de Tornavacas, Juan Pedro Recio Cuesta, y el operativo humano que defendió el territorio en el incendio de agosto de 2025 recibirán las 'Cerezas de Oro 2026', el máximo reconocimiento que otorga la Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte para poner en valor la labor de entidades o personas que contribuyen al prestigio y bienestar de la zona.

La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 27 de marzo en la localidad de Tornavacas, sede del acto institucional de la Fiesta de Interés Turístico Nacional del Cerezo en Flor.

Una de las 'Cereza de Oro' reconocerá el esfuerzo de las fuerzas operativas de emergencia y el conjunto de la ciudadanía que luchó contra el incendio de agosto de 2025.

El galardón destacará la "profesionalidad" del personal de extinción, que afrontó condiciones extremas con una "entrega incansable" y, asimismo, reconoce de forma especial la labor de las personas dedicadas a la agricultura y la ganadería, que aportaron su conocimiento del terreno y sus medios materiales para defender el paisaje que es "sustento y herencia" de la comarca.

El premio se hace también extensivo al voluntariado y al vecindario que colaboró "con generosidad" en tareas de apoyo, dejando constancia de que la unión y el compromiso de la gente del Valle son su "mayor fortaleza ante la adversidad", ha informado la Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte en nota de prensa.

Del mismo modo, el pleno ha distinguido a Juan Pedro Recio Cuesta, quien ejerce la crónica oficial de la villa de Tornavacas, por su "papel esencial" en la preservación y difusión de la memoria histórica del municipio.

Así, el jurado ha destacado cómo su "rigor investigador" y su "labor divulgativa" han convertido la historia de Tornavacas en una "herramienta de identidad y orgullo" para el vecindario.

"Gracias a su compromiso, se han rescatado episodios, tradiciones y testimonios que forman parte del alma de la villa, reforzando el vínculo de la comunidad con su pasado. Su trabajo constante en la organización de rutas históricas y actividades culturales ha sido clave para fortalecer la conciencia colectiva de Tornavacas, proyectando la riqueza de su patrimonio más allá de sus límites", ha destacado la mancomunidad.

La Fiesta de Interés Turístico Nacional del Cerezo en Flor forma parte de la programación 'Primavera y Cerezo en Flor 2026' que se extiende del 20 de marzo al 3 de mayo y que está dividida en los bloques temáticos 'Despertar del Valle', 'Cerezo en Flor' y 'Lluvia de Pétalos'.