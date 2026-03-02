La criminalidad en Extremadura crece un 4,9% en 2025, situándose entre las Comunidades Autónomas con mayor aumento

Extremadura registró un aumento de la criminalidad del 4,9 por ciento en 2025, lo que sitúa a la región en el grupo de cabeza de las comunidades autónomas con valores de crecimiento más elevados.

En esta estadística sobresale Castilla y León (+5,8%), seguida de cerca por Baleares (+5,6%) y Asturias (+5,4%), además de Extremadura (+4,9%), Castilla-La Mancha (+4,7%).

En este pasado 2025 sólo hay cinco regiones en las que bajan los delitos con respecto al año pasado, siendo Cataluña (-2,9%) y la Comunidad de Madrid (-1,7%) las que anotan las bajadas más significativas.

El resto de comunidades autónomas donde bajan los delitos en 2025 son Melilla (-0,8%), Murcia (-0,3%) y Navarra (-0,2%), según los datos del Ministerio del Interior del Balance de Criminalidad consultados por Europa Press.

En el lado negativo, las otras comunidades con peores cifras en comparación con 2024 son tras Castilla-León, Baleares y Asturias, por este orden: Extremadura (+4,9%), Castilla-La Mancha (+4,7%), Aragón (+4,6%), Cantabria (+3,3%), Comunitat Valenciana (+3,3%), Canarias (+3,1%), Andalucía (+1,8%), País Vasco (+1,4%), Ceuta (+1,4%) y Galicia (+0,9%).

En 2024, era Aragón, Canarias, Islas Baleares y Cantabria las comunidades autónomas con mayor subida y la Comunidad de Madrid fue la región con mayor descenso de los delitos, que en el conjunto de España descendieron un 0,3%.