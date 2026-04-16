La Creex destaca que la "oportunidad laboral" de la regularización de inmigrantes para luchar contra la "economía sumergida"

El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, ha considerado que al colectivo empresarial extremeño no le "parece mal" la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno, pero ha instado a "ver toda la partitura para conocer realmente los pros y contras, y despejar las incertidumbres que aún rodean la aplicación de la medida".

Así, Peinado ha abogado por analizar esta cuestión en dos ámbitos, el primero de ellos laboral, respecto del que Peinado ha señalado que si las personas regularizadas pertenecen a la población activa y están disponibles para trabajar, la medida "podría suponer una oportunidad real para cubrir las numerosas vacantes que actualmente no pueden cubrirse con la mano de obra legal disponible en España".

Según ha considerado, "esto podría paliar, al menos en parte, el déficit de mano de obra que tenemos en Extremadura", tras lo que ha destacado la necesidad de conocer "qué número de personas se va a regularizar, cuántas están disponibles para trabajar, con qué perfiles y cuáles serían las condiciones para incorporarlas al mercado laboral", ha dicho.

Respecto al punto de vista social, el dirigente empresarial ha señalado, a través de nota de prensa, que regularizar a quienes ya se encuentran en situación irregular en España "puede generar un efecto positivo", como el de reducir los problemas de integración y convivencia, así como atajar la economía sumergida a la que muchas de estas personas se ven abocadas, "favoreciendo su plena incorporación a la vida laboral y social en condiciones de igualdad".

Sin embargo, la Creex muestra su preocupación por que la medida no ha contado con el respaldo mayoritario de las fuerzas parlamentarias, algo que, a su juicio "sería fundamental para alcanzar un consenso de todos los grupos políticos y con todas las salvaguardas necesarias".

En segundo lugar, apunta que existe el riesgo de que la regularización genere un "efecto llamada" que incremente los flujos migratorios irregulares, "un problema estructural que no puede ignorarse y que requiere una respuesta política clara y sostenida", según señala.

Finalmente, Peinado ha señalado que Creex, en línea con las posiciones de COE y Cepyme, organizaciones en las que está integrada, reclama que la regularización" vaya acompañada de una acción decidida y contundente contra la economía sumergida", algo a lo que muchos de estos migrantes en situación irregular "se están viendo abocados, y que supone una competencia desleal para empresas y autónomos que intentamos cumplir con el ordenamiento jurídico, nos guste más o menos y aunque en muchos casos esté lastrando la actividad sobre todo de microempresas y pymes", concluye.