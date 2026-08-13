La creación de empresas sube un 33% en junio en Extremadura, con 145 nuevas sociedades

La creación de nuevas empresas en Extremadura ha subido un 33 por ciento en junio en tasa interanual con un total 145 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas han sido 24, un 38,5 por ciento menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de junio en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de junio, la creación de empresas en Extremadura sale de las cifras negativas que registró el mes anterior.

Para la constitución de las 145 empresas creadas el pasado mes de junio se han suscrito algo más de 6,08 millones de euros, lo que supone un 300,99 por ciento más que en el mismo mes de hace un año.

De las 24 empresas que han echado el cierre el pasado mes de junio en Extremadura, 23 lo han hecho voluntariamente y una por otras causas.