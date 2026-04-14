La creación de empresas sube un 27,1% en febrero en Extremadura

La creación de nuevas empresas en Extremadura ha subido un 27,1 por ciento en febrero en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar las 150 sociedades mercantiles constituidas, lo que supoone el segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de febrero en la región de la serie histórica.

Así, con el ascenso de febrero, la creación de empresas en Extremadura sale de las cifras negativas que registró el mes anterior.

De acuerdo a estos datos, para la constitución de las 150 empresas creadas el pasado mes de febrero se suscribieron algo más de 5,76 millones de euros, lo que supone un 13,93 por ciento menos que en el mismo mes de hace un año (5,76 millones de capital desembolsado).

Por su parte, en febrero las empresas disueltas en Extremadura fueron 39, un 17 por ciento menos, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las 39 empresas que echaron el cierre el pasado mes de febrero en Extremadura, 36 lo hicieron voluntariamente, y las otras 3 restantes, por otras causas.

Además, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital en Extremadura en febrero fueron 28 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 8,74 millones de euros, una cifra un 14,6 por ciento inferior a la de febrero del año anterior.