Cotrina denuncia en Zafra el abandono de la dependencia por parte del gobierno de Guardiola

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha participado esta tarde en la Asamblea Comarcal de Zafra, un encuentro en el que ha compartido con la militancia y los cargos públicos de la comarca un análisis de la situación política regional y, especialmente, de las graves carencias que atraviesa el sistema de atención a la dependencia en Extremadura tras tres años de gobierno de Guardiola.

Durante la reunión, Cotrina ha señalado que el abandono que sufren los servicios públicos en la región tiene uno de sus ejemplos más evidentes en la residencia de mayores José González Barrero de Zafra, un centro público con 60 plazas residenciales cuya titularidad corresponde a la Junta de Extremadura y cuya gestión realiza el Ayuntamiento de Zafra.

El secretario general del PSOE extremeño ha recordado además que desde la llegada de Guardiola a la Junta la residencia no ha recibido mejoras relevantes y continúa acumulando graves deficiencias. Entre ellas destaca la avería de uno de los dos ascensores del centro, fuera de servicio desde marzo de 2024. Una situación que ha provocado importantes problemas de movilidad para los residentes y que, en varias ocasiones, ha obligado incluso a la intervención de los bomberos cuando el único ascensor operativo también ha sufrido incidencias.

"Resulta indigno que personas mayores con dependencia hayan tenido que permanecer días sin poder salir de sus habitaciones o que los bomberos tengan que acudir para garantizar algo tan básico como desplazarse dentro de la residencia", ha señalado.

A esta situación se suma la falta de personal especializado. Según ha explicado Sánchez Cotrina, desde 2023 el centro carece de dirección, y a día de hoy el centro no tiene fisioterapeuta, psicólogo y terapeuta ocupacional, una circunstancia que repercute directamente en la calidad de la atención que reciben los usuarios.

Para el líder socialista, el caso de la residencia José González Barrero refleja el modelo que está impulsando el gobierno de Guardiola y pasa por "infra financiar los servicios públicos, abandonar los recursos gestionados por los ayuntamientos y favorecer un sistema en el que la Junta llega a subvencionar con el doble de fondos las plazas privadas mientras deja sin recursos suficientes los centros gestionados por los ayuntamientos".

COMPROMISO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

Frente a esta realidad, Cotrina ha destacado en valor el compromiso del Gobierno de España con la dependencia. En ese sentido, ha destacado el anuncio realizado esta misma semana por el presidente Pedro Sánchez de incrementar en 2.218 millones de euros la financiación estatal destinada al sistema de dependencia durante 2026, hasta alcanzar los 7.200 millones de euros.

Estos recursos permitirán a Extremadura reforzar plantillas, reducir listas de espera, mejorar las condiciones laborales de los profesionales y ampliar los servicios que reciben las personas dependientes.

"El Gobierno de España cumple, aporta más financiación que nunca y pone a disposición de las comunidades autónomas recursos históricos para mejorar la dependencia. La pregunta es para qué quiere Extremadura más fondos si luego la Junta no los ejecuta, no refuerza los servicios y permite que situaciones como la de la residencia de Zafra sigan produciéndose", ha concluido Cotrina.

Desde el PSOE de Extremadura han reiterado su compromiso con la defensa de unos servicios públicos de calidad y han reclamado a la Junta que asuma sus responsabilidades y garantice una atención digna a las personas mayores y dependientes de la región.