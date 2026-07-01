Cotrina califica el recorte de 12 millones de euros para los ayuntamientos de la región como un ataque al medio rural

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha calificado hoy el recorte de 12 millones de euros que el PP plantea para el Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo como "un ataque directo al medio rural", al considerar que supone restar recursos esenciales a los ayuntamientos y debilitar los servicios públicos que prestan a la ciudadanía.

Durante su intervención en la Asamblea Comarcal de Mérida, celebrada esta tarde en la capital regional, Cotrina ha denunciado que el PP registró la pasada semana una enmienda parcial a los Presupuestos de Extremadura para 2026 que reduce en 12 millones de euros la financiación de este programa municipal para destinar esos recursos a otras partidas. "El PP solo ha puesto excusas, pero la única realidad es la que aparece en la enmienda registrada", ha afirmado.

El líder de los socialistas extremeños ha acusado además al PP de "mentir para intentar disimular este recorte". En ese sentido, ha señalado que la primera mentira consiste en tratar de atribuir la reducción de fondos a las diputaciones, cuando la propia enmienda parcial recoge un recorte de 12 millones de euros correspondientes a la aportación de la comunidad autónoma, fondos CA. "Es un recorte del Gobierno de Guardiola y no de las diputaciones, tal y como demuestra el texto registrado por el propio PP", ha subrayado.

Asimismo, Cotrina ha denunciado una segunda "mentira" al recordar que el propio proyecto de Presupuestos de la Junta contempla una reducción todavía mayor para el ejercicio 2027. Según ha explicado, la asignación para el Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo pasa de los 41 millones de euros previstos para 2026 a poco más de 8 millones de euros en 2027. "Es evidente que existe una voluntad de desmantelar progresivamente este programa", ha advertido, al tiempo que ha exigido "una respuesta inmediata de

Guardiola para explicar por qué pretende recortar unos fondos esenciales para los ayuntamientos extremeños".

El secretario general del PSOE de Extremadura ha asegurado que "defender los pueblos es financiarlos, no ahogarlos sin dinero, sin recursos y sin personal". En ese sentido, ha recordado que los alcaldes y alcaldesas conocen de primera mano la importancia de estos fondos para el funcionamiento diario de los municipios y que recortar los recursos que reciben es un ataque al medio rural. "Los alcaldes y alcaldesas sabemos bien lo que significan estos fondos para un pueblo y eso pasa por tener calles limpias, caminos arreglados, desbroces, averías atendidas, ayuda a domicilio y servicios municipales funcionando", ha señalado.

Por ello, Cotrina ha advertido de que "el recorte de 12 millones de euros que plantea el PP de Guardiola al programa municipal de empleo no es una cifra más; claramente es recortar vida en nuestros pueblos". A su juicio, esta decisión evidencia un modelo político que da la espalda al municipalismo y perjudica especialmente a las localidades del medio rural.

El secretario general del PSOE de Extremadura ha insistido en que los municipios extremeños "necesitan recursos, empleo, servicios públicos y capacidad para cuidar de su gente", al tiempo que ha asegurado que el PSOE defenderá los intereses de los ayuntamientos frente a cualquier intento de debilitarlos.

"Este es el modelo del PP y Vox para Extremadura. Desde el PSOE de Extremadura nos tendrán de frente, defendiendo y luchando por los verdaderos intereses y problemas de los extremeños y las extremeñas", ha concluido Cotrina.