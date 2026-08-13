Coria estrena su primer punto limpio para facilitar el reciclaje y la gestión de los residuos

El Ayuntamiento de Coria ha puesto en funcionamiento el primer Punto Limpio de la ciudad, cuya gestión será asumida por el Consorcio Medioambiente y Aguas de la provincia de Cáceres (MásMedio).

Se trata de una nueva infraestructura destinada a facilitar a los vecinos la correcta separación y gestión de aquellos residuos domésticos que, por sus características, no deben depositarse en los contenedores habituales.

Esta semana ha comenzado la prestación del servicio en el Punto Limpio Comunitario de la ciudad, con el objetivo de facilitar a los vecinos la "correcta gestión de residuos y fomentar prácticas respetuosas con el medio ambiente", subraya el consistorio en una nota de prensa.

La instalación estará abierta en horario de mañana los lunes, miércoles, viernes y sábado, además de contar con horario de tarde los martes y los jueves, con el objetivo de facilitar el acceso al servicio al mayor número posible de ciudadanos.

El uso de estas instalaciones permitirá depositar de forma gratuita diferentes fracciones de residuos, siempre dentro de los límites diarios establecidos. De este modo, se contribuye a mejorar la recogida selectiva y a avanzar en materia de sostenibilidad y economía circular.

Para garantizar el correcto funcionamiento del servicio, se pondrá a disposición de los usuarios un manual de uso y material informativo, donde se detallan las condiciones de utilización, los residuos admitidos, las cantidades máximas permitidas y la información que deberá facilitarse al personal del punto limpio.

La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo Pirrongelli, ha destacado que la apertura de este punto limpio es una "buena noticia" para todos los vecinos pone a su disposición por primera vez "un espacio específico donde poder depositar correctamente una gran variedad de residuos".

"Queremos facilitar las cosas a los ciudadanos. Si queremos una Coria más limpia y sostenible, tenemos que poner los medios para que reciclar y gestionar adecuadamente nuestros residuos sea cada vez más sencillo", ha señalado.