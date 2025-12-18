El cooperativismo agroalimentario extremeño cierra 2025 con un incremento en la facturación y la PAC como principal reto

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha calificado el 2025 como un año clave para estas entidades, que van a cerrar el ejercicio con un incremento en la facturación y con la futura PAC y el relevo generacional en el campo como principales retos para el 2026.

Este 2025, en el que se ha celebrado el Año Internacional de las Cooperativas, ha servido para que Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura visibilice la "aportación económica, social y territorial" de estas entidades y para consolidar un "modelo empresarial cada vez más profesionalizado, competitivo y comprometido con el desarrollo sostenible".

Durante 2025, la organización ha "reforzado" su papel técnico e institucional, avanzando en formación, alianzas estratégicas y defensa de los intereses de las cooperativas y de los más de 37.000 agricultores y ganaderos socios que las integran.

Todo ello en un contexto marcado por la "volatilidad" de los mercados, la necesidad de relevo generacional, la adaptación a los requisitos de la Política Agraria Común (PAC) y una presión creciente derivada de los problemas de sanidad animal.

El cooperativismo agroalimentario extremeño mantiene una evolución "claramente positiva". En los últimos cuatro años ha incrementado su facturación casi un 50%, alcanzando en el último ejercicio cerrado una cifra récord de 1.388 millones de euros.

Estas cifras permiten afrontar el cierre de 2025 con expectativas similares y confirman la "solidez" de un modelo que genera más de 3.000 empleos directos y sostiene a más de 40.000 familias en toda la región, muchas de ellas en zonas rurales amenazadas por la despoblación.

"El cooperativismo no es solo una forma de producir o comercializar, sino un modelo de vida que garantiza estabilidad, arraigo y cohesión territorial. Un modelo que genera valor económico y lo reinvierte en el territorio, contribuyendo a fijar población y a fortalecer el tejido socioeconómico rural", ha destacado el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Ángel Pacheco, en el balance del año ofrecido este miércoles.

Según ha indicado, el año 2025 ha estado marcado por importantes retos. El relevo generacional sigue siendo uno de los principales desafíos del sector, con una incorporación de jóvenes "todavía insuficiente", lo que hace necesario reforzar incentivos fiscales, financiación adaptada y campañas que pongan en valor la actividad agraria como una "oportunidad laboral de futuro".

A ello se suma la "volatilidad" de los precios, que afecta a la liquidez y planificación de las cooperativas y obliga a avanzar en comercialización conjunta, apertura de nuevos mercados y herramientas que aporten mayor estabilidad, recoge la entidad en una nota de prensa.

"Especial preocupación" ha generado la situación de la sanidad animal. La incidencia de enfermedades como la lengua azul, la dermatosis nodular contagiosa o la amenaza de la peste porcina africana ha condicionado movimientos de animales, incrementado costes y exigido una mayor carga técnica a cooperativas y explotaciones ganaderas.

Este escenario ha puesto de manifiesto, en opinión de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, la necesidad de una "coordinación estrecha" con las administraciones, una "respuesta ágil" y una comunicación "clara" que permita minimizar el impacto sobre la rentabilidad de los ganaderos.

PROYECTOS 2026

En el ámbito institucional, 2025 ha sido un año de "intensa actividad reivindicativa!". Así, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha trasladado propuestas concretas a la Administración para impulsar la integración cooperativa, lograr una discriminación positiva de las cooperativas en el acceso a ayudas y garantizar rentabilidad y transparencia en la cadena agroalimentaria.

Asimismo, la organización ha mostrado su "firme rechazo" a la propuesta de la Comisión Europea para la PAC posterior a 2027, que supone, a su juicio, un "desmantelamiento de una política clave para la seguridad alimentaria, el empleo y el equilibrio territorial".

En este contexto, apoya la manifestación convocada para este jueves, 18 de diciembre, en Bruselas por el Copa-Cogeca en defensa de una PAC "fuerte, común y con presupuesto suficiente".

Entre los avances logrados en 2025 destacan la renovación de convenios financieros para facilitar inversiones y formación, el refuerzo del capital humano mediante jornadas técnicas y seminarios especializados, el impulso a la igualdad a través de los Premios Igualdad Cooperativa y nuevas iniciativas para fomentar la participación de las mujeres en los órganos de decisión.

También se han dado los primeros pasos de un plan ambicioso para impulsar nuevas formas de gestión de explotaciones, orientado a combatir el abandono de tierras y favorecer el relevo generacional.

De cara a 2026, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura fija como prioridades el refuerzo del apoyo público al cooperativismo, el impulso decidido a la intercooperación comercial, el desarrollo de bancos de tierras vinculados a jóvenes, la digitalización del campo, el fortalecimiento de los servicios técnicos, la profesionalización de los órganos directivos y la mejora de los seguros agrarios.

Todo ello con el objetivo de seguir construyendo cooperativas más fuertes, con mayor dimensión empresarial y capacidad de adaptación ante un entorno cada vez más exigente.