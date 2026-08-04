Las cooperativas extremeñas dispondrán desde este miércoles de un nuevo reglamento del registro "más ágil y digital"

Las cooperativas extremeñas dispondrán desde este miércoles, día 5, de un nuevo reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Sociedades Cooperativas "más ágil y digital".

Se trata de una norma impulsada por la Dirección General de Cooperativas y Economía Social de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio con la que la Junta culmina la modernización del Registro y da respuesta a una "reivindicación histórica" del sector, adaptándolo plenamente a la legislación vigente y a la administración electrónica.

Este nuevo reglamento sustituye a la normativa anterior, en vigor desde 2002, y desarrolla la Ley 9/2018, de Sociedades Cooperativas de Extremadura. Con ello, se actualiza el funcionamiento del Registro mediante procedimientos "más sencillos", "mayor seguridad jurídica" y una regulación "adaptada a la realidad actual" de las cooperativas y de la propia Administración.

La norma ordena y sistematiza todos los procedimientos registrales, desde la constitución de cooperativas hasta las modificaciones estatutarias, fusiones, transformaciones, disoluciones o el depósito de cuentas anuales.

Asimismo, regula de forma completa el régimen registral de las entidades asociativas del cooperativismo extremeño y actualiza procedimientos esenciales como la legalización de libros sociales y la certificación de denominaciones.

Entre las principales mejoras destacan el "impulso decidido" a la tramitación electrónica, la simplificación de los procedimientos administrativos y la reducción de cargas burocráticas para las cooperativas, ha informado la Junta en nota de prensa.

En la práctica, la nueva regulación permitirá acortar los tiempos de tramitación, disminuir las incidencias derivadas de la presentación de documentos, reforzar la seguridad jurídica y ofrecer un Registro "más accesible, transparente y eficiente", tanto para las cooperativas como para los profesionales que se relacionan con ellas.

"Con esta reforma, la Junta de Extremadura reafirma su compromiso con el cooperativismo como uno de los pilares del desarrollo económico y social de la región. La entrada en vigor del nuevo Reglamento supone un paso más en la modernización de los servicios públicos y en la construcción de una Administración más ágil, cercana y preparada para acompañar el crecimiento del cooperativismo extremeño", ha destacado el Ejecutivo autonómico.