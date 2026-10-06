DESAPARECIDO

Continúa sin novedades la búsqueda del hombre desaparecido en Losar de la Vera

Las patrullas de Seguridad Ciudadana realizarán labores de búsqueda durante su servicio, y una vez finalizado este son relevadas por otras patrullas, de manera que por el momento la búsqueda se mantiene de forma continuada.

Redacción

Extremadura |

Continúa sin novedades la búsqueda del hombre desaparecido en Losar de la Vera
Continúa sin novedades la búsqueda del hombre desaparecido en Losar de la Vera | GC

La búsqueda de Salva, el hombre de 74 años desaparecido en Losar de la Vera hace ya una semana continúa sin novedades.

Ayer varias patrullas buscaban por el municipio y alrededores para tratar de localizar al desaparecido o de encontrar alguna pista que ayude a dar con su paradero, según informa la Guardia Civil.

Las patrullas de Seguridad Ciudadana realizarán labores de búsqueda durante su servicio, y una vez finalizado este son relevadas por otras patrullas, de manera que por el momento la búsqueda se mantiene de forma continuada.

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