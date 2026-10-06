Continúa sin novedades la búsqueda del hombre desaparecido en Losar de la Vera

La búsqueda de Salva, el hombre de 74 años desaparecido en Losar de la Vera hace ya una semana continúa sin novedades.

Ayer varias patrullas buscaban por el municipio y alrededores para tratar de localizar al desaparecido o de encontrar alguna pista que ayude a dar con su paradero, según informa la Guardia Civil.

Las patrullas de Seguridad Ciudadana realizarán labores de búsqueda durante su servicio, y una vez finalizado este son relevadas por otras patrullas, de manera que por el momento la búsqueda se mantiene de forma continuada.