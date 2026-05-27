INDUSTRIA

El consumo energético de las empresas industriales en Extremadura alcanza los 244,13 millones en 2024, un 23% menos

La participación de Extremadura en el total de consumos energéticos utilizados en 2024 por el conjunto de España fue del 1,8 por ciento, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Redacción

Extremadura |

Landaben
Polígono industrial | http://asociacionmetal.com

El consumo energético de las empresas industriales alcanzó los 244,13 millones de euros en 2024 en Extremadura, lo que supone un descenso del 23 por ciento con respecto al año anterior.

Así, los principales productos energéticos utilizados por las empresas industriales en Extremadura fueron electricidad, que supuso el 50,3 por ciento, seguida del gas (40,4%) y de los productos petrolíferos (7,6%).

La participación de Extremadura en el total de consumos energéticos utilizados en 2024 por el conjunto de España fue del 1,8 por ciento, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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