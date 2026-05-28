El Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios de Diputación de Badajoz creará 29 plazas de bombero del subgrupo C1

El Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz ha presentado este miércoles, día 27, en rueda de prensa la aprobación de la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2026 que contempla la creación de 29 nuevas plazas de bombero del subgrupo C1, dando así un paso "decisivo" en su proceso de fortalecimiento y modernización.

En rueda de prensa este miércoles en Badajoz, el diputado del CPEI, Andrés Hernáiz, ha definido esta medida como "histórica" y ha recordado que se enmarca en una estrategia global orientada a mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y consolidar un servicio "esencial" para la ciudadanía.

La nueva oferta incluye, además, nueve promociones internas de C2 a C1, así como la incorporación de un técnico medio de formación, una figura "clave" para elevar los estándares de capacitación y garantizar la actualización permanente de los procedimientos operativos.

Por su parte el gerente del Consorcio, José Antonio Palanco, ha afirmado que este incremento de efectivos permitirá "reforzar turnos, optimizar los tiempos de respuesta y asegurar una cobertura más equilibrada en todo el territorio provincial". De este modo, el CPEI se consolida como una estructura "más robusta, profesionalizada y preparada para afrontar emergencias con mayor eficacia, reforzando su papel como pilar de la seguridad ciudadana".

La OEP de 2026 se suma a la correspondiente a 2024, que ya contemplaba la incorporación de nueve bomberos C1 y seis procesos de promoción interna, explica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

Con ambas convocatorias, la diputación prevé alcanzar un total de 38 nuevas plazas de bombero, 15 promociones internas y dos puestos técnicos de formación, consolidando una plantilla "más estable" y "cualificada". Estas actuaciones no sólo suponen un refuerzo estructural, sino que representan un "avance" en la calidad del servicio basado en la formación continua, la profesionalización del personal y la mejora organizativa.

En paralelo, el Consorcio ha culminado la provisión de nueve puestos de jefe de parque y la cobertura de cuatro plazas de sargento de guardia, lo que garantiza una cadena de mando más clara, homogénea y eficaz en toda la provincia. Asimismo, se pondrá en marcha el proceso para cubrir 55 plazas de cabo-bombero y dos de sargento de coordinación.