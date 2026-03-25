El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres alcanza 202 adhesiones y cuenta con un presupuesto de 24,2 millones

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha celebrado este martes Consejo y Junta General para rendir cuentas de la gestión de este organismo medioambiental que alcanza ya 202 adhesiones y refuerza su gestión en agua y residuos.

Más del 85% de los municipios de la provincia están adheridos al consorcio, que en 2026 contará con mas de 24 millones de euros para su funcionamiento, lo que supone un 31% más que en 2025, para consolidar su gestión en agua potable, depuración de residuos y servicios básicos para los municipios adheridos.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha presidido este martes la celebración de las reuniones, en las que ha destacado que el Consorcio MásMedio "se ha convertido en uno de los instrumentos más importantes de la diputación para garantizar servicios esenciales en nuestros municipios".

Durante la sesión se han abordado cuestiones clave para el funcionamiento y crecimiento del consorcio, entre ellas nuevas adhesiones relacionadas con la gestión de aguas residuales y el suministro de agua potable, la aprobación de la cuenta general, pequeñas modificaciones en la relación de puestos de trabajo o la presentación detallada sobre la gestión diaria del organismo.

Morales ha subrayado el alto nivel de actividad del consorcio, señalando que hay peticiones permanentes de los municipios. Asimismo, ha destacado que la celebración del Consejo y la Junta General forma parte del funcionamiento ordinario del consorcio, en el que se abordan y resuelven las cuestiones con responsabilidad y rapidez.

Cabe destacar que MásMedio alcanza ya 202 adhesiones: 189 municipios, 2 entidades locales y 10 mancomunidades, con un total de 306 encomiendas de gestión formalizadas, es decir, acuerdos por los que los municipios han delegado la gestión de algún servicio en el consorcio.

"Tenemos que sentirnos orgullosos de su alcance porque refleja el volumen de trabajo y la responsabilidad que asumimos en ámbitos tan importantes como el suministro de agua o el reciclaje de residuos sólidos", ha afirmado Morales.

En cuanto al ámbito económico, el presupuesto del Consorcio MásMedio asciende a 24.256.205 euros, lo que supone un incremento de 5.769.725 euros respecto al ejercicio 2025, es decir, un aumento del 31,21%. Morales ha explicado que los contratos de residuos sólidos urbanos representan actualmente el mayor peso económico del consorcio, seguidos de los contratos de saneamiento en alta y depuración de aguas residuales.

Por otro lado, el presidente ha informado sobre actuaciones recientes ante incidencias en el suministro de agua. En concreto, ha destacado la intervención en la pedanía de Valderrosas, perteneciente a Carcaboso, donde se ha detectado presencia de arsénico. "Cuando somos conocedores de un problema, actuamos de forma inmediata para solventarlo", ha asegurado.

En este caso, aunque los niveles detectados no presentan un riesgo grave, ya se está trabajando en la sustitución de los filtros y la eliminación de cualquier presencia de arsénico en el agua potable. Mientras tanto, el consorcio está suministrando agua embotellada a la población como medida preventiva.

"El agua de la red puede utilizarse para otros usos, pero hemos querido garantizar la máxima seguridad para el consumo humano", ha añadido Morales. "Con estas actuaciones, la Diputación de Cáceres reafirma su compromiso con la mejora de los servicios públicos básicos y con la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia", ha concluido.