El Consejo de Gobierno da luz verde a 4 PCEM por un valor de 68 millones de euros y firma las obras de la 2ª fase del HUC

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en funciones ha aprobado este martes cuatro planes de colaboración económica municipal (PCEM) que permitirán transferir a las entidades locales de la región un total de 68 millones de euros para financiar servicios públicos de interés general.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz en funciones del Ejecutivo, Elena Manzano, quien ha desglosado el contenido de estos cuatro programas entre los que destaca por su cuantía el PCEM de Empleo, con una dotación de más de 52 millones de euros y un millón de euros más que en la convocatoria anterior.

Según ha explicado Manzano, "este incremento tiene lugar pese a la pérdida anual de los 12 millones de euros que aportaban las diputaciones en cada anualidad, cuantía que dejaron de aportar cuando llegamos al gobierno, dejando de invertir un total de 48 millones en políticas de empleo que eran un ejemplo de impulso y colaboración entre administraciones".

Con esta inversión de 52 millones de euros, ha añadido, se garantiza un mínimo de 33.000 euros a cada ayuntamiento extremeño, cuando antes recibían 32.000 euros.

Este programa permitirá financiar la contratación de personas desempleadas por parte de las entidades locales con el objetivo de reforzar los servicios públicos de los ayuntamientos y favorecer la inserción laboral.

Como novedad, ha agregado la portavoz en funciones, este año se refuerza la colaboración con las localidades de menor población. Así, los municipios de hasta 500 habitantes recibirán 5.000 euros adicionales. Y los que tengan entre 500 y 1.000 habitantes percibirán 2.500 euros adicionales.

Tendrán prioridad las contrataciones de colectivos vulnerables, como los desempleados de larga duración, los mayores de 45 años, los menores de 30 años y las personas con discapacidad.

CONCILIA EXTREMADURA

Entre los programas aprobados se incluye también el PCEM denominado "Concilia Extremadura", dotado con 9,1 millones de euros para favorecer la conciliación y la corresponsabilidad. Este programa permite a las familias con menores de entre 2 y 14 años dejar a sus hijos al cuidado de personal formado en ocio y tiempo libre durante periodos no lectivos o en jornadas de tarde durante el curso escolar.

Manzano ha avanzado que "este año se contempla la participación de personas con discapacidad o diversidad funcional de hasta 21 años; para ello, se cubrirá la contratación de personal especializado, así como la compra de los recursos necesarios".

El Consejo de Gobierno en funciones ha autorizado también el PCEM de Respiro Familiar para 2026, con una cuantía de 1,5 millones de euros, para favorecer la conciliación de las personas cuidadoras habituales no profesionales.

La finalidad de este programa es permitir un tiempo de descanso para la persona cuidadora, mientras su familiar dependiente y con discapacidad queda a cargo de otra persona que es un cuidador profesional.

Podrán beneficiarse de hasta 65 horas al año de asistencia a domicilio (antes eran 48 horas) y 36 horas para acompañamiento en actividades de ocio (antes, 30 horas). También podrán solicitar el servicio de asistencia en establecimiento no sociosanitario, con una ayuda de hasta 504 euros al año, así como estancias de hasta 10 días al año en centros sociosanitarios.

Finalmente, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al programa de Apoyo Social a Contingencias, por 5,3 millones de euros. Este PCEM contempla ayudas económicas urgentes que los ayuntamientos podrán conceder a personas que, por una situación inesperada, no puedan hacer frente a determinados gastos básicos.

Se trata de garantizar, de manera temporal, la cobertura de necesidades del día a día y evitar o paliar procesos de exclusión social. Pueden acceder a estas ayudas las personas residentes en cualquiera de los 388 municipios y 22 entidades locales menores de la región.

PROGRAMA CRISOL-FORMAS

Por otro lado, el Ejecutivo en funciones ha autorizado la convocatoria de las ayudas correspondientes a 2026 para contratar a los participantes del programa de formación y empleo CRISOL-FORMAS.

Elena Manzano ha señalado que con este programa, dotado con 1.800.000 euros, se pretende facilitar "la creación de 300 puestos de trabajo entre los participantes de los veinte programas Crisol Formas desarrollados durante 2025".

Además, ha dicho, "supone un aumento significativo de la partida, que anteriormente era de un millón, lo que permitirá casi duplicar el número de beneficiarios".

Las entidades interesadas en las ayudas para contratar recibirán alrededor de 6.000 euros para cubrir el salario, las cotizaciones sociales y los costes de tutorización. Además, en esta convocatoria podrán realizar contrataciones no solo las empresas sino también las entidades sin ánimo de lucro que desarrollen una actividad económica.

INTERVENCIÓN SECTORIAL APÍCOLA

Otro de los asuntos incluidos en la agenda del Ejecutivo es la convocatoria de las Ayudas para la Intervención Sectorial Apícola para 2026, dotadas con 4,3 millones de euros.

Con estas ayudas, ha precisado la portavoz en funciones, "se podrán afrontar gastos derivados de la campaña apícola actual, que comprende desde el 1 de agosto de 2025 hasta el 31 de julio de 2026".

Se incluyen, ha indicado, los costes de contratación de personal técnico y especialista, la compra de aparatos o el apoyo a los laboratorios que analizan los productos apícolas, así como los tratamientos contra las enfermedades de las abejas, mejoras de la productividad y del rendimiento de las colmenas, o cursos de formación relacionados con el sector.

También en el área de la Consejería de Agricultura, el Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo decreto para simplificar la tramitación administrativa en los certámenes ganaderos en Extremadura.

En este sentido, ha explicado, "se establece, en una única solicitud, la autorización que corresponde a las normas de sanidad animal y las de control de las razas ganaderas", es decir, "se unifican dos trámites en uno para agilizar la burocracia en la celebración de los certámenes ganaderos".

Con esta medida se asimilan los requisitos para celebrar certámenes de ganado selecto, tanto locales como autonómicos, a los exigidos a nivel estatal, ha subrayado.

SEGUNDA FASE DEL HUC

Por último, la portavoz en funciones ha informado de la firma, por parte del Servicio Extremeño de Salud, del contrato para la construcción de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, con lo que, ha dicho, "damos así un paso fundamental para continuar con la que será la mayor obra en la historia del SES".

Dicho contrato se adjudicó a la UTE Sacyr-Gévora por valor de 188.789.935,91 euros, y, según la planificación prevista, en el mes de abril se iniciará el plazo de ejecución del contrato a efectos administrativos. La obra cuenta con un plazo de ejecución de 42 meses.

Como ya se anunció, el nuevo hospital ofrecerá 711 camas, 25 quirófanos, 283 consultas y 2.093 plazas de aparcamiento.