El Consejo de Gobierno aprueba 18 millones de euros en medidas para generar empleo y ayudar a pymes y autónomos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado, en su sesión de este martes, un conjunto de medidas por importe de casi 18 millones de euros para crear oportunidades laborales, sobre todo en los pueblos, y apoyar a las pymes y autónomos de la región, "que son los que generan riqueza y fijan población", según ha manifestado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, Elena Manzano.

En primer lugar, la portavoz se ha referido a la aprobación de un nuevo decreto de impulso al empleo autónomo en Extremadura, que contempla ayudas directas de entre 960 y 3.000 euros. Este decreto incluye la convocatoria de tres líneas de ayudas, dotadas en su conjunto con 6,5 millones de euros, con las que se espera consolidar la actividad de más de 3.000 negocios.

Esas tres modalidades se concretan en una línea de impulso del empleo autónomo 3+1, para ayudar a los que mantengan su actividad durante tres años y se comprometan a hacerlo un año más. Una segunda línea es la denominada Tarifa Cero SMI, que contempla una ayuda de 960 euros para los autónomos con ingresos inferiores al salario mínimo. Y la tercera línea, la conocida como Tarifa Quédate, para apoyar, con 2.000 euros, a los autónomos mayores de 65 años acogidos a jubilación activa.

Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de ayudas, por importe de 2 millones de euros, para que los autónomos y las micropymes mantengan su actividad invirtiendo en la modernización de sus negocios.

Estas ayudas cubrirán hasta el 50 por ciento de las inversiones que realicen para seguir creciendo y mejorando su competitividad. Para ello, ha señalado la portavoz, "se priorizarán los proyectos que se encuentren en municipios con menos de 5.000 habitantes o que pertenezcan al sector industrial".

El Ejecutivo espera que cerca de 450 autónomos y micropymes extremeñas, sobre todo de las zonas rurales, se beneficien de esta nueva ayuda.

Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado la segunda convocatoria del programa 'Bonos de formación del sector del transporte', que la portavoz ha calificado como "una iniciativa pionera en Extremadura para sacarse el carné de conducir de forma gratuita".

El objetivo de esta medida, dotada con otros 2 millones de euros, es "mejorar la cualificación profesional de los extremeños, para que puedan acceder a trabajos donde sea necesario contar con una licencia de conducir. Y, sobre todo, queremos promover su incorporación al sector del transporte de mercancías y de viajeros".

Según los datos facilitados por Elena Manzano, la primera convocatoria, desarrollada en 2025, "ha tenido una gran acogida". Se han concedido 6.415 bonos de formación y se han resuelto ya prácticamente todas solicitudes.

Además, el gobierno regional impulsará, de cara a 2026, una nueva oferta de formación profesional para los trabajadores extremeños. Dotada con 7 millones de euros, "contempla 175 programas para dar respuesta a las necesidades competenciales del mercado laboral", ha explicado la portavoz.

Las ayudas se destinarán a centros de formación profesional acreditados que ofrezcan programas de cualificación profesional, tanto en modalidad presencial como virtual. De estos planes de formación se beneficiarán 4.000 trabajadores.

INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

En el ámbito de la salud y los servicios sociales, el Ejecutivo ha autorizado una convocatoria, dotada con 6,1 millones de euros, para que los ayuntamientos inviertan en residencias de ancianos y centros de día de los que sean titulares.

La convocatoria incluye dos líneas de subvenciones. Una para terminar obras o reformas inacabadas, adaptar espacios, adquirir equipamiento o realizar otras mejoras que permitan crear nuevas plazas públicas. Y, la segunda, para que estos centros puedan ofrecer más servicios de proximidad, como son los de fisioterapia, podología, estimulación cognitiva, asistencia domiciliaria, transporte o restauración.

"Los ayuntamientos interesados podrán obtener ayudas de hasta 250.000 euros para mejorar sus recursos asistenciales, que en la mayoría de los casos tienen una antigüedad que supera las tres décadas", ha apuntado Manzano.

MEJORA DE CAMINOS RURALES

Por otra parte, en el área de desarrollo rural, el Consejo de Gobierno ha autorizado una nueva convocatoria, dotada con tres millones, para ayudar a los ayuntamientos a arreglar los caminos rurales.

La convocatoria incluye dos líneas. Una para reparar las vías que estén deterioradas en municipios con menos de 5.000 habitantes y entidades locales menores. Y la segunda, que la portavoz ha calificado como "novedosa", con la que se pretende ayudar a los ayuntamientos y mancomunidades a comprar maquinaria para conservar esos caminos. Podrán anticiparse así al deterioro causado por el paso del tiempo y mantener las vías en buenas condiciones.

Manzano ha señalado que "apostar por nuestros caminos rurales es apostar por las conexiones entre los pueblos y por las pymes locales, al mejorar el acceso a explotaciones agrarias", además de mejorar servicios esenciales y luchar contra la despoblación.

INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS

Otro de los asuntos destacados es la autorización para destinar 3,4 millones de euros para construir la tercera sede de la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, FUNDECYT-PCTEX, que estará en Mérida.

Elena Manzano ha avanzado que el un nuevo edificio estará en el Centro Universitario de la capital extremeña y se unirá a las otras dos ubicaciones que ya tiene esta fundación pública en Cáceres y en Badajoz.

Según los datos facilitados por la portavoz de la Junta de Extremadura, Mérida contará con un espacio vanguardista e innovador de dos mil metros cuadrados. Acogerá a una docena de empresas y a alrededor de 200 profesionales altamente cualificados.

FUNDECYT aloja actualmente a más de 100 empresas y entidades, y da trabajo a más de 1.800 personas de alta cualificación entre las sedes de los campus universitarios de Cáceres y de Badajoz.

CULTURA Y TURISMO

En el apartado de cultura y turismo, la portavoz ha anunciado que el Ejecutivo va a invertir 1,1 millones de euros para mejorar la eficiencia energética de la Hospedería Conventual de Alcántara. Todo ello, con el objetivo de corregir problemas de aislamiento y lograr un uso más racional de la energía.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se declara la plaza de toros de Trujillo como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, con lo que -ha dicho- "garantizamos así la protección y conservación de esta joya arquitectónica del siglo XIX".

Trujillo forma parte del conjunto de 34 plazas de toros fijas que hay en Extremadura y destaca por su relevancia histórica, artística y social.

Además, la portavoz ha informado de la firma de un convenio con la Universidad de Extremadura para impulsar "la digitalización en 3D de nuestros bienes de interés cultural". El acuerdo permitirá realizar levantamientos arquitectónicos, trabajos de documentación gráfica avanzada y generar modelos 3D de alta precisión.

La Junta aportará 360.000 euros y facilitará la participación de alumnos de la UEX en estas actuaciones.

OTROS ASUNTOS

Finalmente, Manzano ha informado de un decreto por el que se establece la organización y funcionamiento del Registro Autonómico de Personas con Especial Vinculación.

Se trata, ha dicho Manzano, de un registro pionero. "Y con él hacemos justicia tributaria para herencias de personas que no cuentan con un vínculo de parentesco, pero sí tienen una especial vinculación", como en el caso de hijastros, sobrinos, hermanos o personas sin ningún grado de parentesco.

"Gracias a este registro, van a disfrutar de una reducción del 100 por 100 del Impuesto de Sucesiones para herencias de hasta 500.000 euros", ha asegurado la portavoz.

Además, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al aumento salarial del 2,5 por ciento en 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y del 1,5 por ciento en 2026, para los empleados públicos de la Administración autonómica.

"Estas subidas cuentan con un impacto presupuestario de 68,5 millones de euros para el 2,5 por ciento y de 42 millones de euros para el 1,5 por ciento", ha concluido Elena Manzano.