La consejera de Salud de Extremadura invita a Mónica García a visitar el SES para conocer el "daño" que está provocando

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha invitado a la ministra de Sanidad, Mónica García, a visitar los centros sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) el próximo 27 de abril, fecha en la que se inicia una nueva semana de huelga, para que conozca de primera mano el "daño" que está provocando en la sanidad pública sus decisiones.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios tras una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en la que se han abordado "puntos del orden del día de mero trámite", y en la que la responsable de la sanidad pública extremeña junto a otros consejeros han pedido "explicaciones" a la ministra sobre la huelga, después de que este pasado miércoles el comité de huelga se levantara de la mesa porque se sienten "engañados por la ministra".

García Espada ha indicado que le ha trasladado a la ministra que "no parece ser consciente de cómo está afectando a los extremeños la huelga", motivo por el que le ha hecho una "invitación formal" al Servicio Extremeño de Salud el próximo 27 de abril, coincidiendo con el inicio de la próxima semana de huelga.

Una invitación, ha argumentado, para que Mónica García recorra el SES y conozca cómo perciben los pacientes las anulaciones de sus consultas, sus cirugía y sus pruebas diagnósticas, y para que escuche también a los médicos extremeños que están en huelga.

Asimismo, y dado que "no hay ninguna solución encima de la mesa" por parte del ministerio, y que el Comité de Huelga "como no puede ser de otra manera, rechaza la imposición" que el Ministerio le ha puesto con un agente mediador "no consensuado", ha vuelto a pedir a la ministra que "dimita antes de que la cesen".

"El daño que ha ocasionado al Sistema Nacional de Salud es irreparable y además no tiene ninguna solución encima de la mesa", ha insistido la consejera extremeña, sobre Mónica García, a la que ha reprochado que está "cómoda en el conflicto", pero que "los pacientes no pueden esperar más, la salud se le resiente y los profesionales tienen que ser escuchados".

Una petición que ya le trasladó en la anterior reunión del CISNS en la que le pidió que fuera "humilde" y diera "un paso al lado", así como se lo ha pedido por carta el día 31 de marzo a una ministra, ha insistido, que "no tiene ninguna solución", por lo que no ve otra salida que "cambien a la titular del Ministerio de Sanidad".

García Espada ha remarcado que la huelga está "afectando mucho" a la sanidad extremeña, porque está suponiendo, en primer lugar, que los profesionales "no se sientan escuchados", y en segundo término, que los pacientes se vean "cada vez más afectados".

En este sentido, ha indicado que el primer mes de huelga se reprograman las citas para las próximas semanas, pero ahora se van acumulando las semanas de protesta., "y el problema es que no hay ninguna solución ministerial encima de la mesa y es totalmente inconsciente del daño que está provocando".