La consejera de Educación ve "relativamente tranquilo" al sector del transporte escolar ante los precios de carburantes

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta en funciones, María Mercedes Vaquera, ha señalado que ve "relativamente tranquilo" al sector del transporte escolar en la región, "como al resto de la sociedad", ante la situación de los precios de los carburantes derivada de la guerra en Irán.

En todo caso, ha añadido que, como viene ocurriendo, su consejería y el Gobierno regional en su conjunto "no van a estar ajenas a las necesidades" que este sector, como otros, puedan tener.

De este modo se ha pronunciado Vaquera a preguntas de los medios este jueves en Mérida sobre reclamaciones vertidas por la Asociación de Empresas del Transporte Escolar en la región ante los precios de los carburantes.

Con ello, cuestionada sobre si teme que pueda registrarse algún tipo de problema con el sector del transporte escolar tras la Semana Santa por esta cuestión, ha indicado que "ahora mismo el sector del transporte, como el resto de la sociedad, está con este tema relativamente tranquilo".

"Como vaya a seguir evolucionando el precio del petróleo y el de gasóil industrial, nosotros no podemos decirlo porque yo creo que ni ustedes mismos... Pero que por supuesto se van a ir viendo la evolución que se va tomando, porque lo que no queremos es que se aproveche esta subida del carburante como un mero instrumento recaudador, porque eso recae sobre el bolsillo no solamente de los autónomos y de las pequeñas empresas, que también, sino también del resto de la sociedad española", ha señalado.

Tras indicar, así, que la consejería "siempre ha estado en contacto" no solamente con el sector del transporte, sino con todos los sectores que le han requerido y han solicitado una reunión para abordar cualquier otro tema, ha añadido que el del precio de los carburantes derivado de la guerra de Irán se trata de un "problema nacional, europeo y mundial", y ha lamentado también que mientras que otros países han adoptado medidas "de inmediato", en España el Gobierno central no lo ha hecho hasta hace unos días.

"Ahora mismo, dada la situación que tenemos, tenemos que seguir viendo cómo evoluciona la guerra porque la previsión que se puede hacer es una previsión que como ustedes saben dependerá de cómo vaya fluctuando el precio del petróleo", ha espetado Vaquera, quien ha insistido en que su consejería y el Gobierno regional "no van a estar ajenos a las necesidades que se puedan tener en la región, tanto de este tema como de cualquier otro".

De este modo se ha pronunciado Vaquera a preguntas de los medios al hilo de una reunión este jueves en Mérida sobre un proyecto transfronterizo para mejorar la eficiencia energética en centros educativos.