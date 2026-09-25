El VI Congreso de la Abogacía Extremeña debate en Cáceres sobre la IA y la seguridad jurídica

Abogados de toda la región y de otras comunidades autónomas participarán en Cáceres en el VI Congreso de la Abogacía Extremeña que se celebra los días 25 y 26 de septiembre, en las instalaciones del Colegio de Médicos de la capital cacereña.

La cita comenzará a las 11,00 horas con la intervención de las autoridades para dar paso a las conferencias y mesas redondas como la denominada 'Presente y futuro de los colegios de la Abogacía', que contará con la ponencia de Filomena Peláez Solís, decana Emérita de ICA Badajoz y Consejera electiva del CGAE que hablará sobre la 'Razón de ser de la Abogacía Institucional'.

María Antonia Muñoz Robledo, ex-vicedecana del Colegio de la Abogacía de Cáceres, pronunciará la ponencia 'El amparo colegial', mientras que Cristina Vallejo Ros, vicepresidenta CGAE y Decana de ICA Barcelona hablará sobre 'La Abogacía y la implementación de la Ley 1/2025'.

Ya en horario vespertino, a partir de las 16,00 horas, se celebrará la segunda mesa sobre 'La nueva Ley Organiza del Derecho de Defensa: garantías y deberes, alcance y retos en la práctica jurídica'.

Intervendrán Antonio González Lena, ex-vicedecano de ICA Badajoz, con la ponencia 'Lealtad y honestidad. Los cimientos del ejercicio jurídico conforme al Estatuto General de la Abogacía'. Juan José Flores Gómez, ex-decano de ICA Cáceres, disertará sobre 'Las garantías de la Abogacía: Pilares esenciales del Derecho de Defensa en el marco legal actual', mientras que Manuel Eugenio Mata, presidente Comisión Deontología del CGAE y Decano del Colegio de la Abogacía Castellón, abordará el secreto profesional y derecho de defensa.

La tercera mesa se denominada 'Herramientas de Inteligencia artificial generativa y ejercicio de la abogacía: regulación, posibilidades, riesgos y cautelas ante la triple perspectiva deontológica, de protección y de seguridad de los datos. Transformación digital de la profesión'.

En ella intervendrán la abogada Raquel De Prado Narciso con la ponencia 'Retos y oportunidades del entorno digital en los despachos; el profesor de Derecho Mercantil Marcial Herrero que hablará sobre 'Abogados y Jueces. IA Generativa y Seguridad Jurídica en el uso por los profesionales del Derecho: Normativa Europea'; y el decano del ICA Zaragoza, Alfredo Sánchez Rubio que hablará sobre 'La Transformación de la Abogacía ante la Inteligencia Artificial'.

La primera jornada concluirá con una visita turística a la Ciudad Monumental de Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y una cena de gala en La Huerta del Conde.

En la jornada del sábado, 26 de septiembre, se expondrán las conclusiones y las votaciones de ponencias y el congreso se clausurará con la intervención del presidente del Consejo General de la Abogacía de España (CGAE), Salvador González Martín; el decano del Colegio de Abogados de Badajoz, Ildefonso Seller y su homólogo de Cáceres, Carlos A. Montero Juanes.

Está prevista la presencia del ex ministro de Justicia, Francisco Caamaño, así como la de Ángel Juanes Peces, ex vicepresidente del CGPJ, ex vicepresidente del Tribunal Supremo, ex presidente de la Audiencia Nacional, Magistrado del Tribunal Supremo, Sala de lo Militar y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que hablará sobre jurisdicción universal y el blanqueo de capitales.