Concluye sin resultados la Batida de búsqueda del hombre de 74 años desaparecido en Jarandilla de la Vera el Jueves Santo

“La jornada de búsqueda organizada este jueves en Jarandilla de la Vera, para buscar a José Antonio, el hombre de 74 años, visto por última vez en esta localidad verata el pasado Jueves Santo, finalizó sin que se haya logrado localizar al desaparecido.

En los próximos días no se prevé la realización de nuevas jornadas de búsqueda organizadas, si bien la Guardia Civil continuará trabajando de forma permanente en las labores de investigación, centradas en la obtención y análisis de información, así como en el desarrollo de actuaciones y servicios orientados a avanzar en el esclarecimiento de los hechos”.