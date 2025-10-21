ALMARAZ

Comités de empresa de las centrales nucleares se citan este miércoles en Almaraz para fijar una posición común ante el plan de cierre

Durante la jornada, los representantes de los distintos comités tratarán los "impactos laborales, económicos y sociales" asociados al calendario de cierre.

Representantes de los Comités de Empresa del parque nuclear español mantendrán este miércoles, 22 de octubre, una reunión conjunta en Almaraz para analizar y consensuar una posición común sobre el actual plan de cierre de las centrales nucleares previsto en el calendario oficial de desmantelamientos.

Durante la jornada, los representantes de los distintos comités tratarán los "impactos laborales, económicos y sociales" asociados al calendario de cierre, informa el comité de empresa de Almaraz en una nota de prensa.

También se abordarán posibles alternativas y propuestas conjuntas que permitan garantizar el mantenimiento del empleo, la seguridad y la actividad en las zonas afectadas.

