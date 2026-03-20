Comienzan los trabajos para el arreglo de la CC-428 que une Berzocana con Logrosán

El Área de Fomento Movilidad y Agenda Provincial de la Diputación Provincial de Cáceres, ha comenzado a trabajar en el arreglo CC-428, vía que une la localidad de Berzocana con Logrosán y que el pasado 12 de febrero sufrió un hundimiento por corrimiento de la tierra.

Las máquinas se encuentran ya solucionando el gran socavón que se produjo en la calzada debido al deslizamiento de un talud que arrastró unos 30 metros de vía.

La Diputación invertirá en la obra 400.000 euros y el tiempo de estimación, al ser una obra de emergencia, es de aproximadamente tres meses.

Recordemos que en el momento del hundimiento circulaba un turismo que sufrió una caída de unos seis metros de altura. Su ocupante afortunadamente resultó ilesa.