'Comerás flores', 'Lo que no se ve', 'Una belleza terrible' y 'Los ilusionistas', finalistas del Premio Dulce Chacón

La Diputación de Badajoz y la Asociación Cultural Artea han dado a conocer las cuatro obras finalistas del XXI Premio Dulce Chacón de Narrativa Española, un galardón de referencia nacional que reconoce la excelencia literaria y rinde homenaje a esta escritora zafrense (1954-2003).

El premio, convocado por la institución provincial, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Olivenza y la Asociación Cultural Artea Zafra, la cual se encarga de la organización y coordinación de los dos jurados populares junto a la propia diputación.

Como viene siendo habitual, cada edición comienza con la selección preliminar por parte de un jurado de expertos que garantiza una representación amplia del panorama literario en castellano.

En este sentido, este mismo ha resuelto acotar la valoración a cuatro novelas que pasan a ser ya finalistas de esta edición.

Así, 'Comerás flores', de Lucía Solla Sobral y de la Editorial Libros del Asteroide; 'Lo que no se ve', de Cristina Fernández Cubas y Tusquets Editores; 'Una belleza terrible', de Edurne Portela y José Ovejero, editada por Galaxia Gutenberg; y 'Los ilusionistas', de Marcos Giralt Torrente y Editorial Anagrama, serán valorados por los dos jurados populares y por el final.

Estas obras han sido elegidas por su calidad literaria, así como por su capacidad para reflejar valores humanos como la dignidad, la justicia y la solidaridad, "principios estrechamente vinculados con la trayectoria vital y estética de Dulce Chacón", según indica en nota de prensa la diputación pacense.

El proceso de selección contempla varias fases, entre esta primera evaluación que se ha llevado a cabo entre 19 obras propuestas de todas las publicadas en 2025, seguida de una fase participativa en la que intervienen dos jurados populares, un jurado fijo en Zafra que mantiene la vinculación con la ciudad que vio nacer a Dulce Chacón y donde se creó el premio, y otro en una localidad itinerante, que este año será Olivenza.

En las próximas semanas se celebrará en ambas localidades actos de presentación y defensa de esas cuatro obras, en los que se animará al público lector a que participe como jurado en Zafra o en Olivenza en septiembre.

El fallo final se dará a conocer a finales de ese mes y en noviembre se celebrará la entrega del premio, más las dos galas del encuentro con el ganador o la ganadora en las dos respectivas ciudades.

La obra ganadora recibirá un premio dotado con 9.000 euros y la escultura 'El abrazo', del artista Iñaki Martínez Sáiz, especialmente vinculada al espíritu de Dulce Chacón, han destacado las mismas fuentes, junto con que la organización anima a todo el público lector extremeño a seguir las convocatorias de estos actos que son de entrada libre y cuya participación pública "hacen grande a este galardón único".

El Premio Dulce Chacón se enmarca dentro del Primer Plan Estratégico Provincial de Dinamización Cultural 2023-2027, promovido por el Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional de la Diputación de Badajoz, como parte de su compromiso con la creación, la lectura y la difusión de la cultura.