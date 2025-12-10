Ciudadanos sitúa la conexión ferroviaria como eje estratégico para el futuro de Extremadura

Ciudadanos Extremadura ha reafirmado hoy que la conectividad ferroviaria es “una cuestión determinante para el desarrollo económico y social” de la comunidad. El candidato Ignacio Segura Rama ha subrayado que la falta de infraestructuras dignas continúa limitando la capacidad de Extremadura para competir, exportar e importar en igualdad de condiciones con el resto de España y Europa.

Segura Rama ha recordado que “Extremadura necesita estar conectada para poder exportar nuestros productos, atraer inversión, generar empleo y ofrecer oportunidades a quienes quieren quedarse”. En este sentido, ha insistido en que el tren y el AVE Madrid–Lisboa representan una infraestructura estratégica que lleva demasiados años acumulando retrasos injustificables, pese a ser una obra declarada de interés europeo y financiada con fondos comunitarios.

El candidato ha denunciado que tanto el PSOE como el PP han fallado de forma reiterada a los extremeños en materia de transporte, convirtiendo a la región en un territorio aislado dentro del mapa ferroviario nacional. Frente a ello, ha defendido que Ciudadanos será “el actor decisivo para que el tren Madrid–Lisboa cumpla por fin los plazos comprometidos en Europa y deje de ser una promesa eterna”.

El programa de Ciudadanos plantea una modernización integral del sistema ferroviario extremeño, mejorando tanto la red de alta velocidad como las conexiones convencionales imprescindibles para el transporte diario y el movimiento de mercancías. “Si queremos tener oportunidades reales de competir, invertir y crecer, no podemos seguir siendo una vía muerta del sistema ferroviario. Ciudadanos viene precisamente a garantizar que esta infraestructura llegue a Extremadura y cambie su futuro”, ha concluido Segura Rama.