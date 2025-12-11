Ciudadanos reclama un pago justo al campo extremeño por los servicios ambientales prestados

El candidato de Ciudadanos por Cáceres, Miguel Ángel Julián, y la secretaria de organización de Cs, Mariana Boadella, han visitado hoy los campos cacereños para reivindicar el reconocimiento económico del papel esencial que desempeña el mundo rural en la conservación del medio ambiente.

“El campo fija carbono, cuida el agua y purifica el aire, pero no recibe ningún pago por los servicios que presta. Eso debe cambiar ya”, ha afirmado Boadella, defendiendo el sistema de compensación ambiental que Ciudadanos propone para agricultores y municipios rurales.

Boadella ha subrayado que el campo extremeño “no es el pasado, sino una oportunidad de futuro”, destacando la apuesta del partido por la agricultura de precisión, la reutilización del agua y la creación de clústeres de transformación que permitan generar más valor añadido y empleo en los pueblos. “Cuidar la tierra es esencial y debe ser rentable. Solo así construiremos una Extremadura de oportunidades" ha concluido Julián.