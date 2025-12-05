Ciudadanos llama a “hacer volver Extremadura” con una campaña marcada por "las sillas vacías de miles de extremeños"

Ciudadanos ha dado el inicio a la campaña electoral con la presentación del cartel y el lema “Vuelve Extremadura”, una llamada directa a recuperar oportunidades y revertir el abandono que sufre la región tras décadas de gobiernos incapaces de ofrecer un proyecto de futuro.

El cartel incorpora como elemento protagonista una silla vacía. Según ha explicado el candidato Ignacio Segura Rama, "la silla representa a quienes se han marchado porque no encontraron en esta tierra un futuro para quedarse. Es la silla que falta en tantas familias extremeñas, la de un hijo trabajando fuera o la de una sobrina estudiando lejos porque aquí no tuvo opciones”. Segura ha insistido en que el objetivo de Ciudadanos es “construir una Extremadura en la que esa silla vuelva a ocuparse, donde quedarse sea una decisión posible y no una renuncia”.

Durante su intervención, el candidato ha señalado que “Extremadura lleva 40 años atrapada entre dos partidos, PSOE y PP, con la incapacidad para transformar esta tierra”. En contraste, ha defendido que Ciudadanos es “la única alternativa útil, moderna y sin ataduras, que plantea un proyecto serio para atraer inversión, generar empleo, culminar infraestructuras pendientes y permitir que Extremadura compita por su propio futuro”.

Segura Rama ha subrayado que esta campaña pone el foco “en las familias, en la juventud y en la necesidad urgente de recuperar oportunidades”. Y ha añadido que “Extremadura no puede permitirse seguir perdiendo talento. Por eso necesitamos un proyecto que piense en la región y no en los intereses de partido”.

Ciudadanos ha destacado también sus prioridades programáticas: regeneración democrática, impulso económico, continuidad de la central nuclear de Almaraz como base del mix energético, un plan realista de infraestructuras —incluido un tren digno y carreteras comprometidas— y políticas específicas que permitan a los jóvenes desarrollar su vida en la región sin tener que marcharse.