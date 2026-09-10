Circo a Escena arranca en Montijo con varias compañías para impulsar las artes circenses en los espacios públicos

La sexta edición del circuito artístico 'Circo a Escena' arranca este domingo, 13 de septiembre, en Montijo con la compañía Txema Muñoz, y continuará en octubre y noviembre con las compañías Leandre Clown, Eunoia Kolektiva y Cía, con el fin de impulsar, visibilizar y normalizar las artes circenses en los espacios escénicos públicos.

Se trata de un programa impulsado por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Artes Escénicas y Música, y coordinado por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública con la colaboración de CircoRed.

La primera cita tendrá lugar este domingo, 13 de septiembre, en la plaza de Santa Clara, a las 20,00 horas, con 'Gota', premio al mejor espectáculo de calle en FETÉN 2026, de la compañía Txema Muñoz, que fusionará la magia desde el clown sin palabras en "una coreografía de imaginación y fantasía que llevará esta creatividad a jugar con el absurdo".

El montaje localiza la acción bajo un techo de nubes y, en el suelo de la calle, un cubo recoge el agua que no cae del cielo. La lluvia ha desaparecido y solo queda el recuerdo, donde la ficción y la magia se sumergen en "un goteo constante de engaños teatrales": una taza que aparece, un fluir de monedas inquietas y cucharas que no dejan de surgir a borbotones de los bolsillos.

Ya en octubre, el domingo 25, llegará a las tablas del Teatro Nuevo Calderón el espectáculo 'Fly me to the moon', en el que Leandre Clown propone "un viaje poético hacia la luna a cargo de un dúo de clowns que, con una bicicleta voladora, reivindican la fantasía y la ingenuidad como maneras de mirar el mundo".

Asimismo, el viernes 30 será el turno del espectáculo 'Tenet', de la compañía catalana Eunoia Kolektiva. Se trata de un montaje de gran formato que propone cuestionar la realidad y explorar cómo cambia el mundo cuando lo observamos desde otro ángulo, según ha explicado la organización en una nota de prensa.

Esta compañía recibió el Primer Premio Panorama Circada 2025. Ocho acróbatas y un músico presentarán "una propuesta fresca y vibrante que combina el lenguaje acrobático con una dramaturgia visual impactante".

Se trata de un espectáculo para todos los públicos que pondrá en valor la riqueza de la diversidad de percepciones y puntos de vista, porque "una vez invertida la perspectiva nada vuelve a ser exactamente igual", ha afirmado la compañía.

El circuito estatal se despedirá de la localidad pacense el viernes 6 de noviembre con la pieza 'Domte', Premio FETÉN al Mejor Espectáculo de Noche 2026, de la compañía Cía.

Así, el creador escénico Nacho Flores presenta, junto con un dúo de circo contemporáneo de calle, "una pieza poética y visual que contrapone la dominación a la colaboración" y plantea un viaje de transformación de su protagonista que, con la participación del público, "cabalga desde la quimera hasta la libertad más delirante".

Según ha indicado la organización, el circuito nació en 2021 con el objetivo de potenciar el desarrollo del sector profesional del circo, reforzar su visibilidad, desestacionalizar la contratación de espectáculos circenses en los espacios de titularidad pública y promover actividades para estimular la creación de nuevos públicos.

Gracias a la firma de un convenio de colaboración entre la Dirección General de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura y La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública, 'Circo a Escena' tendrá continuidad hasta 2029. La iniciativa cuenta además con el apoyo de CircoRed, la Federación de Asociaciones de Profesionales de Circo de España.