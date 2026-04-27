Un choque entre un coche y un autobús cerca de Valle de Matamoros se salda con dos heridos, uno de ellos grave

Una colisión entre un coche y un autobús cerca de Valle de Matamoros (Badajoz) ha dejado dos heridos, uno de ellos de carácter grave por politraumatismos.

El accidente ha ocurrido este pasado viernes, en torno a las 18,30 horas, en el kilómetro 59 de la carretera N-435, siendo Valle de Matamoros la población más cercana, según han informado fuentes del Centro 112 Extremadura.

El choque se ha saldado con una mujer, de 37 años, herida de gravedad con politraumatismos. El otro herido, de carácter leve, es un niño de 7 años que presentaba un trauma torácico. La mujer ha sido trasladada al Hospital Universitario de Badajoz y el menor, al Hospital Materno Infantil, también de Badajoz.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada y otra de soporte básico vital del Servicio Extremeño de Salud (SES), una patrulla de la Guardia Civil y una dotación del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Badajoz.