La CHG mantiene el régimen de extracciones para 2026 en la masa de agua subterránea de Tierra de Barros

La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) se ha reunido este martes en Badajoz para, entre otras cuestiones, aprobar los regímenes de extracciones para 2026 de las nueve masas de agua subterránea declaradas en riesgo en toda la cuenca.

En concreto, en dicho órgano se han debatido y aprobado los planes de extracciones de las masas de agua subterránea, para el año 2026, de Tierra de Barros, Consuegra-Villacañas, Lillo-Quintanar, Mancha Occidental I, Sierra de Altomira, Campo de Calatrava, Mancha Occidental II, Rus- Valdelobos y Campo de Montiel.

Una vez analizadas las propuestas elevadas por las distintas juntas de explotación y escuchadas las opiniones de los miembros de la Junta de Gobiernom se han aprobado las propuestas de regímenes de extracciones para 2026 formuladas en dichos órganos colegiados por el organismo de cuenca.

En el caso de la masa de agua Tierra de Barros, se mantienen las dotaciones de 1.500 m3/ha para cultivos leñosos y 3.500 m3/ha para cultivos herbáceos. Asimismo, se recomienda reducir las dotaciones de abastecimiento, domésticos y los usos industriales y ganaderos en un 10 por ciento.