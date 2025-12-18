CHG

La CHG mantiene el régimen de extracciones para 2026 en la masa de agua subterránea de Tierra de Barros

En el caso de la masa de agua Tierra de Barros, se mantienen las dotaciones de 1.500 m3/ha para cultivos leñosos y 3.500 m3/ha para cultivos herbáceos. Asimismo, se recomienda reducir las dotaciones de abastecimiento, domésticos y los usos industriales y ganaderos en un 10 por ciento.

Redacción

Extremadura |

Momentos LACOSTE
Atardecer entre viñedos | antena3.com

La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) se ha reunido este martes en Badajoz para, entre otras cuestiones, aprobar los regímenes de extracciones para 2026 de las nueve masas de agua subterránea declaradas en riesgo en toda la cuenca.

En concreto, en dicho órgano se han debatido y aprobado los planes de extracciones de las masas de agua subterránea, para el año 2026, de Tierra de Barros, Consuegra-Villacañas, Lillo-Quintanar, Mancha Occidental I, Sierra de Altomira, Campo de Calatrava, Mancha Occidental II, Rus- Valdelobos y Campo de Montiel.

Una vez analizadas las propuestas elevadas por las distintas juntas de explotación y escuchadas las opiniones de los miembros de la Junta de Gobiernom se han aprobado las propuestas de regímenes de extracciones para 2026 formuladas en dichos órganos colegiados por el organismo de cuenca.

En el caso de la masa de agua Tierra de Barros, se mantienen las dotaciones de 1.500 m3/ha para cultivos leñosos y 3.500 m3/ha para cultivos herbáceos. Asimismo, se recomienda reducir las dotaciones de abastecimiento, domésticos y los usos industriales y ganaderos en un 10 por ciento.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer