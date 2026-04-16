Cetarsa aumenta un 6% la contratación de tabaco a los cultivadores en la nueva campaña, hasta los 16,6 millones de kilos

La Compañía Española de Tabaco en Rama S.A., S.M.E. (Cetarsa), ha formalizado la contratación de tabaco correspondiente a la campaña actual tras la firma de los acuerdos con las organizaciones de productores, incrementando en un 6% las cantidades contratadas en la campaña anterior, llegando a una contratación total de 16,6 millones de kilogramos de tabaco, lo que supone más del 70% del total producido en España.

El proceso se ha desarrollado en línea con ejercicios anteriores, "consolidando la estabilidad" del sector y "reforzando la confianza" entre la compañía y los agricultores, de tal forma que Cetarsa enfoca "esfuerzos" en apoyar al relevo generacional de los actuales cultivadores de tabaco, señala la compañía en una nota de prensa.

Este aumento pone de manifiesto, añade, la "solidez" del modelo productivo y la "evolución positiva" del mercado, y la tabaquera trabaja para "acompañar a las nuevas generaciones de cultivadores para dar continuidad a la actividad" en las zonas productoras y sostener el empleo vinculado al cultivo y primera transformación del tabaco.

Asimismo, la empresa continúa con su estrategia de modernización, que incluye la incorporación de nuevos perfiles profesionales y la renovación de su plantilla para adaptarse a los retos actuales del sector y "mejorar la eficiencia de sus servicios", con un objetivo específico de "apoyo a los nuevos cultivadores" que vendrán a reemplazar a aquellos que "tras una vida de esfuerzo y excelencia en la producción de tabaco de los más altos estándares de calidad europeos, alcanzan su merecida jubilación".

La compañía mantiene además una "participación activa" en iniciativas estratégicas junto a las principales empresas manufactureras. Paralelamente, continúa impulsando proyectos propios centrados en la mejora genética de las variedades cultivadas y en la optimización de los procesos productivos.

En el ámbito de la sostenibilidad, Cetarsa sigue avanzando en la implantación de su Plan de Transición a Energías Limpias. Entre las principales actuaciones destacan la sustitución progresiva de combustibles fósiles por alternativas "más sostenibles" y el desarrollo de instalaciones solares fotovoltaicas destinadas al autoconsumo energético, con el objetivo de reducir su huella de carbono.

Finalmente, sostiene que Extremadura continúa siendo el eje central del sector tabaquero nacional, concentrando la "práctica totalidad" de la producción y manteniendo un "peso significativo" en el conjunto europeo, tanto por volumen como por su impacto en el empleo y la economía agraria.

Extremadura, con el 98% de la producción española y aproximadamente el 20% de la producción europea, es "clave" en el sector tabaquero. Su importancia económica es "notable", asegura Cetarsa, ya que genera más de 2.100 empleos directos y representa el 3,2% del VAB agrícola de la región.