Un centenar de personas se concentran frente a la Asamblea en defensa de la cooperación extremeña

Un centenar de personas se concentran esta tarde frente a la Asamblea de Extremadura, en Mérida, en defensa de la cooperación, al mismo tiempo que la candidata a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, ofrece su discurso en el debate de investidura que se celebra en la Cámara regional.

Convocados por la Coordinadora Extremeña de ONGs (Congdex), los asistentes han lanzado cánticos como "Fuera fascistas de las instituciones" y en defensa de la cooperación.

Todo esto después del acuerdo de gobernabilidad alcanzado por el PP y Vox en la comunidad, que permitirá que la 'popular' María Guardiola se convierta de nuevo en presidenta de la Junta. "La paz social se va a acabar", han advertido también los participantes en la concentración.