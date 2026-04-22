COOPERACIÓN

Un centenar de personas se concentran frente a la Asamblea en defensa de la cooperación extremeña

Convocados por la Coordinadora Extremeña de ONGs (Congdex), los asistentes han lanzado cánticos como "Fuera fascistas de las instituciones" y en defensa de la cooperación.

Redacción

Extremadura |

Un centenar de personas se concentran frente a la Asamblea en defensa de la cooperación extremeña
Un centenar de personas se concentran frente a la Asamblea en defensa de la cooperación extremeña | EP

Un centenar de personas se concentran esta tarde frente a la Asamblea de Extremadura, en Mérida, en defensa de la cooperación, al mismo tiempo que la candidata a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, ofrece su discurso en el debate de investidura que se celebra en la Cámara regional.

Convocados por la Coordinadora Extremeña de ONGs (Congdex), los asistentes han lanzado cánticos como "Fuera fascistas de las instituciones" y en defensa de la cooperación.

Todo esto después del acuerdo de gobernabilidad alcanzado por el PP y Vox en la comunidad, que permitirá que la 'popular' María Guardiola se convierta de nuevo en presidenta de la Junta. "La paz social se va a acabar", han advertido también los participantes en la concentración.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer