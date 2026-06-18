CCOO de Extremadura vuelve a reclamar a la Junta jornada completa y contrato anual para el Personal de Apoyo Educativo

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha organizado una concentración este miércoles, día 17, en Mérida para reclamar a la Junta la jornada completa y un incremento de la contratación anual del Personal de Apoyo Educativo, que actualmente no alcanza el 100 por ciento de cobertura diaria.

La movilización ha tenido lugar frente a la Consejería de Educación y Formación Profesional, donde la secretaria del Personal de Apoyo Educativo de la Federación de Enseñanza de CCOO, Visi Vázquez, y el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura, Tomás Rodríguez, han atendido a los medios de comunicación.

Vázquez ha indicado que la mayoría del personal de apoyo educativo de los centros escolares atiende directamente al alumnado con necesidades educativas especiales, y desempeña su labor "con jornadas de entre el 80 por ciento y el 90 por ciento".

Una situación que ha provocado que los alumnos tengan que salir de clase y acudir al comedor en apenas 26 minutos. En este sentido, Vázquez ha señalado que, "si se ampliarán estas jornadas al 100 por ciento, se cubririán las necesidades de las actividades extraescolares que actualmente no están cubiertas".

Asimismo, ha subrayado que son "personal imprescindible en los centros, ya que, estos no funcionan sin ellos y, en muchos casos, son necesarios para lograr una inclusión real".

Como resultado, CCOO ha solicitado varias reuniones con la Consejería de Educación y Formación Profesional, pero "ninguna de ellas ha sido concedida". No obstante, Vázquez ha asegurado que volverán a pedir un encuentro "para negociar la situación de este colectivo educativo y de los monitores de actividades complementarias".

Por su parte, ha señalado que, según la Relación de Puestos de Trabajo (RTP), "unas 500 personas no disfrutan de una jornada completa ni durante todo el año, ya que son despedidas en verano. Además, ha explicado que existen entre 600 y 700 monitores contratados con jornadas laborales de 12 horas semanales, "unos contratos que podrían ampliarse hasta la jornada completa mediante la prestación de servicios en comedores escolares o aulas matinales".

"Salarios que muchas veces no alcanzan el salario mínimo interprofesional (SMI) y que provocan que algunas personas de apoyo educativo renuncien a su plaza, ya que con lo que perciben no pueden cubrir sus gastos, ya sea de desplazamiento o de alquiler de vivienda", ha añadido.

Ante la pregunta de los medios sobre un cambio durante el verano, Vázquez ha respondido que "van a intentarlo", ya que se trata de un personal "imprescindible" para los centros educativos, que necesita "unas condiciones laborales dignas y no estar en situación de precariedad permanente".

Finalmente, ha concluido que no resulta comprensible que "los monitores comiencen a trabajar en octubre cuando el curso empieza en septiembre", ya que ello afecta a la conciliación familiar, puesto que "las familias están trabajando y tienen que buscar alternativas para el cuidado de sus hijos".