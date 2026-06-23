CCOO Extremadura se concentra en Mérida para reclamar a las empresas protocolos contra la "LGTBIfobia laboral"

La Federación de CCOO de Extremadura ha celebrado una concentración este lunes en Mérida para reclamar la implantación de protocolos en todas las empresas extremeñas que garanticen la "igualdad real" y combatan la LGTBIfobia en el ámbito laboral, al tiempo que ha defendido que la Administración Pública debe garantizar el cumplimiento de las medidas en todos los centros de trabajo.

La movilización se ha celebrado bajo el lema 'Su vergüenza, nuestro orgullo', y ha tenido lugar a las puertas de la sede de CCOO de Extremadura, y ha contado con la presencia de secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal, y la responsable del Departamento LGTBI+ del sindicato, Clara Moreno.

En declaraciones a los medios, María Berrocal ha considerado necesario que los centros de trabajo sean "espacios libres de discriminación para garantizar la defensa de los derechos LGTBI+", por lo que ha reclamado a los empresarios la implantación de protocolos del igualdad en las empresas.

A su vez, ha explicado que estas medidas están recogidas en la ley aprobada en febrero de 2023, conocida como Ley Trans, aunque ha lamentado que en Extremadura "no se estén aplicando las medidas de manera adecuada", ya que solo se han firmado 22 protocolos entre las cerca de 300 empresas de la región obligadas a disponer de ellos", cuando el objetivo debería ser alcanzar el 100 por cien de implantación.

Por último, Berrocal ha realizado un llamamiento a los empresarios para "negociar e impulsar la aplicación de estos protocolos con el fin de erradicar la LGTBIfobia en los entornos laborales". Asimismo, ha animado a la ciudadanía extremeña a participar en "las manifestaciones y concentraciones convocadas en la región para dar visibilidad a la discriminación que aún sufre el colectivo".

Por su parte, la responsable del Departamento LGTBI+ de CCOO de Extremadura, Clara Moreno, ha explicado que, con motivo del Día del Orgullo LGTBI, se celebrarán durante la mañana unas jornadas para "impulsar la firma de los protocolos empresariales y garantizar la aplicación de medidas que aseguren la igualdad real y de trato hacia las personas del colectivo que sufren LGTBIfobia en su entorno laboral".