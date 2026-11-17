La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Extremadura ha exigido al Gobierno que no anteponga el ajuste financiero para "blanquear beneficios" y que impulse una "ampliación inmediata y extraordinaria" de la contratación, hasta alcanzar los 100 efectivos de refuerzo para "garantizar" el correcto desarrollo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, debido al "fuerte incremento" de la actividad postal que generará el proceso electoral.

El sindicato critica que Correos llega a esta convocatoria "francamente debilitado por una política continuada de reducción de empleo" que, según sus datos, ha supuesto la pérdida de 150 puestos de trabajo en los últimos tres años en la provincia de Badajoz, en el "mayor recorte de plantilla de los últimos 15 años".

Una reducción que ha afectado a la capacidad operativa de oficinas, centros de tratamiento y unidades de reparto, donde las plantillas ya soportan "importantes problemas de cobertura y sobrecargas de trabajo", señala el sindicato en una nota de prensa.

Para FSC-CCOO Extremadura, resulta "especialmente preocupante" que una empresa pública que desempeña una función esencial para el ejercicio del derecho al voto afronte una convocatoria de esta magnitud con una estructura de personal "tan ajustada" en la provincia de Badajoz.

Y es que, explican, las elecciones generales no generan únicamente un aumento del voto por correo, sino que activan una "compleja operación postal de alcance nacional" que afecta a toda la cadena de producción y distribución.

La remisión masiva de tarjetas censales del Instituto Nacional de Estadística (INE), las notificaciones electorales, las solicitudes de voto por correo, la admisión y entrega de documentación electoral, y la recogida y custodia de los votos emitidos suponen "millones de operaciones adicionales", sometidas además a plazos legales "estrictos" y a "exigencias especiales" de seguridad y trazabilidad.

Este incremento de actividad repercutirá directamente, asegura el sindicato, en las oficinas postales, que deberán atender las solicitudes, admitir los votos y gestionar una mayor afluencia de ciudadanos; en los centros de tratamiento automatizado (CTA), que asumirán importantes volúmenes extraordinarios de clasificación y encaminamiento; y en las carterías y unidades de reparto, encargadas de distribuir las comunicaciones censales y electorales, y entregar la documentación del voto por correo.

La presión será "todavía mayor" porque el proceso electoral coincidirá con el Black Friday y el inicio de la campaña navideña, dos periodos de "especial intensidad" para la actividad de paquetería de Correos.

CCOO recuerda que el censo electoral supera los 552.081 electores en la provincia de Badajoz y que las anteriores elecciones generales de julio de 2023 registraron 37.583 solicitudes de voto por correo. En consecuencia, considera "imprescindible" anticipar la contratación y "no esperar a que las unidades se encuentren desbordadas, como ya empiezan a estarlo".

"No se puede recortar plantilla durante años, dejar las unidades bajo mínimos y pretender después que el personal resuelva una campaña electoral de esta magnitud a base de sobrecargas, prolongaciones de jornada y esfuerzos extraordinarios", advierten desde el sindicato.

FSC-CCOO Extremadura reclama que el refuerzo alcance toda la cadena postal, con contratación suficiente en oficinas, CTA, centros logísticos y unidades de distribución, cobertura íntegra de las ausencias, ampliación de jornada del personal a tiempo parcial que voluntariamente lo solicite y medidas organizativas que garanticen el cumplimiento de los plazos electorales, sin deteriorar las condiciones laborales.

El sindicato considera que los aproximadamente 42 contratos de refuerzo existentes a fecha de hoy en la provincia de Badajoz, según sus estimaciones, resultan "claramente insuficientes", y exige elevar la contratación hasta los 100 efectivos, con una distribución territorial "ajustada a las necesidades reales de cada centro y una incorporación suficientemente anticipada para asegurar la formación y preparación del personal".

FSC-CCOO Extremadura subraya que la profesionalidad de los trabajadores de Correos ha "garantizado históricamente la fiabilidad" del voto por correo y rechaza cualquier intento de cuestionarla. Pero advierte de que esa profesionalidad "no puede utilizarse como sustituto de los recursos humanos y materiales que corresponde proporcionar a la empresa".

Para la organización sindical, la convocatoria electoral vuelve a "poner en evidencia la estrategia de ajuste" aplicada por la dirección de Correos y avalada por el Gobierno: "una empresa que reduce sistemáticamente su plantilla y su capacidad operativa, mientras debe seguir respondiendo a obligaciones públicas esenciales y a puntas extraordinarias de actividad".