CCOO denuncian la inclusión de Extremestiza en las matrículas sin haberse aprobado la asignatura

Comisiones Obreras ha denunciado que la Consejería de Educación y Formación Profesional ha instado a los centros de educación secundaria a incluir en los impresos de matrícula del curso 2026-2027 la materia optativa 'Extremestiza: puente entre Extremadura y América', pese a que el decreto que pretende incorporarla al currículo extremeño todavía no ha sido aprobado ni publicado en el Diario Oficial de Extremadura.

La propia Secretaría General de Educación remitió el pasado 10 de junio una nota informativa a los centros "en la que reconoce expresamente que el proyecto de decreto continúa en tramitación y está pendiente de publicación", ha informado este jueves la Federación de Enseñanza del sindicato en una nota.

Sin embargo, ha criticado, en esa misma comunicación autoriza a los equipos directivos a incluir la asignatura en los sobres de matrícula de 3.º y 4.º de ESO, lo que ha provocado que la materia aparezca ya en documentos oficiales de matrícula de los centros educativos, junto al resto de asignaturas optativas actualmente vigentes.

En algunos de estos impresos se advierte, además, de que la matrícula constituye un documento administrativo vinculante y de que las materias elegidas no podrán modificarse una vez iniciado el curso.

Para CCOO, "no estamos ante una simple consulta orientativa destinada a conocer el posible interés del alumnado, sino ante la inclusión efectiva de una materia todavía inexistente en el currículo vigente dentro de documentos oficiales y vinculantes de matrícula".

Ha afirmado que la Consejería está actuando como si el decreto ya hubiera sido definitivamente aprobado, anticipando los efectos de una norma que todavía debe completar su tramitación, lo que "vulnera los principios de seguridad jurídica, publicidad normativa y respeto a los procedimientos administrativos, además de generar una evidente confusión entre el alumnado, sus familias y el profesorado".

Consejo Escolar

La "gravedad" de esta actuación, ha advertido CCOO, se ha puesto de manifiesto durante el Pleno del Consejo Escolar de Extremadura celebrado el martes, 23 de junio.

En él, ha indicado, las tres enmiendas presentadas contra el borrador del decreto fueron aprobadas por mayoría de los consejeros, en contra del criterio de la Administración educativa y del dictamen favorable que había emitido previamente la Comisión Permanente del Consejo Escolar.

Estas enmiendas, ha explicado el sindicato, cuestionan la implantación de Extremestiza y evidencian que el órgano superior de participación de la comunidad educativa extremeña no comparte mayoritariamente la creación de esta nueva asignatura.

Sin embargo, tras la aprobación de las enmiendas, la Presidencia del Consejo Escolar decidió someter a votación el dictamen elaborado por la Comisión Permanente, que finalmente resultó aprobado tras un empate que se dirimió con el voto de calidad de la presidenta del Consejo.

Se produce así una situación "profundamente contradictoria", a juicio de Comisiones Obreras, dado que el Consejo Escolar aprueba formalmente un dictamen favorable a la modificación del currículo, pero ese dictamen será elevado acompañado de tres enmiendas, también aprobadas por mayoría, que expresan el rechazo del Pleno a la nueva materia.

Este resultado demuestra que el dictamen favorable "no refleja fielmente la posición mayoritaria manifestada por los miembros del Pleno durante el debate y las votaciones de las enmiendas".

Para CCOO, es "especialmente preocupante" que la Consejería haya decidido incluir Extremestiza en las matrículas antes incluso de conocer el pronunciamiento definitivo del Consejo Escolar.

"Esta forma de proceder vacía de contenido los órganos de participación educativa, desprecia el resultado de sus deliberaciones y compromete seriamente la credibilidad de todo el procedimiento de elaboración normativa", ha añadido.

Impresos de matrícula

Por ello, la Federación de Enseñanza de CCOO ha exigido a la Consejería la "retirada inmediata" de Extremestiza de los impresos oficiales de matrícula mientras el decreto no haya sido aprobado, publicado y haya entrado en vigor.

Asimismo, ha reclamado que se informe por escrito a los centros educativos y a las familias de que cualquier elección realizada hasta este momento carece de carácter definitivo y vinculante, y que se garantice al alumnado la posibilidad de modificar libremente su elección de materias optativas.

CCOO exige también que no se adopte ninguna decisión sobre la creación de grupos, la elaboración de horarios, la configuración de las plantillas o la supresión de otras materias optativas basándose en estas matrículas anticipadas.

Del mismo modo, ha instado a la Consejería a respetar las enmiendas aprobadas por mayoría en el Pleno del Consejo Escolar de Extremadura y a reconsiderar la implantación de la nueva materia.