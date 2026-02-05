CCOO asegura que cerca del 90% del absentismo laboral en Extremadura corresponde a derechos justificados

La secretaria general de CCOO Extremadura, María Berrocal, ha asegurado que cerca del 90 por ciento del absentismo laboral en la región corresponde a derechos justificados como vacaciones, días de permiso, enfermedad, accidente o incapacidad temporal.

Estos datos aparecen recogidos en el informe 'Absentismo laboral en Extremadura', presentado este miércoles en rueda de prensa por Berrocal y por la secretaria de Juventud, Salud Laboral y Medio Ambiente, María del Carmen Nicolás, junto a la campaña 'El ejercicio de tus derechos no es absentismo'.

En concreto, según el informe, las horas no trabajadas en 2024 en Extremadura representan el 16,6 por ciento del total de las horas pactadas, un dato que, como ha precisado la líder de CCOO en la región, incluye vacaciones, bajas médicas, permisos retribuidos y otros derechos reconocidos por ley.

"Sin embargo, cerca del 90 por ciento de las ausencias se deben a causas justificadas, por lo que el absentismo real alcanza apenas el 1,7 por ciento de las horas pactadas", ha puesto en valor María Berrocal.

En relación con los datos nacionales, el porcentaje de horas no trabajadas respecto a las pactadas alcanza un 16,9 por ciento, que son tres décimas más que en Extremadura. En cuanto al "absentismo real", la media nacional es del 1,43 por ciento frente al 1,7 por ciento de Extremadura.

El informe de CCOO también alerta de que en 2024 se realizaron en Extremadura más de 138.000 horas extraordinarias a la semana, de las cuales más de 31.000 no fueron pagadas ni compensadas, con la consiguiente pérdida de ingresos, cifrada en más de 33 millones de euros, lo que evidencia la "falta de un control efectivo del tiempo de trabajo y el incumplimiento de la normativa laboral".

Por todo ello, ha insistido en la necesidad de crear un observatorio del tiempo de trabajo y de absentismo que permita disponer de datos desagregados y "transparentes" sobre jornadas, horas extraordinarias, bajas médicas y permisos, además de la implantación de un registro horario "real y eficaz".

CCOO CRITICA EL "USO INTERESADO" DEL CONCEPTO ABSENTISMO LABORAL

En ese sentido, Berrocal ha criticado la "manipulación" y el "uso interesado" del concepto de absentismo laboral para "cuestionar derechos fundamentales" de los trabajadores, especialmente el derecho a la salud.

Así, ha dicho que, según su definición legal y académica, absentismo laboral se refiere exclusivamente a la ausencia voluntaria e injustificada del puesto de trabajo, por lo que considerar absentismo las bajas médicas, los permisos o las vacaciones supone una "distorsión de la realidad y un ataque directo a los derechos laborales".

Para trabajar en este sentido, el sindicato va a lanzar en redes sociales y empresas la campaña 'El ejercicio de tus derechos no es absentismo', que ha desgranado la secretaria de Juventud, Salud Laboral y Medio Ambiente, María del Carmen Nicolás.

Nicolás ha insistido en que se está utilizando el término absentismo laboral para "señalar injustamente" a los trabajadoras y construir un "relato interesado" que "no se corresponde con la realidad", tal y como recoge el informe presentado este miércoles.

"Cuando una persona trabajadora se ausenta por enfermedad, por cuidado, por conciliación, por formación o por ejercer un derecho reconocido en la ley o en los convenios colectivos no es absentismo, es ejercicio de derecho", ha dicho.

María del Carmen Nicolás ha insistido en que en los últimos meses se está viendo cómo se utiliza el término de absentismo laboral como un "cajón de sastre donde se mete todo", algo que entiende que no es casual, ya que "nombrar así las cosas tiene un objetivo muy claro, que es culpabilizar a las personas trabajadoras y justificar un mayor control, más presión y menos derechos".

Asimismo, ha recalcado que esta campaña tiene en Extremadura un sentido especial porque la extremeña es una comunidad donde hay sectores en los que se trabaja a "ritmos intensos, con altas cargas físicas y con una elevada exposición a riesgos laborales".

"Y aquí no es que nos sobre gente que falta a trabajar, aquí lo que nos sobra es precariedad, temporalidad, jornadas interminables y en muchas ocasiones falta de prevención", ha hecho hincapié.

Cabe reseñar que la campaña 'El ejercicio de tus derechos no es absentismo' utiliza "mensajes provocadores" como 'No ejerzas tus derechos', 'No te recuperes de un accidente laboral' o 'No cuides de tus hijos e hijas' y detrás de ello está el mensaje de que el "problema no es que la gente falte al trabajo, el problema es por qué se enferma, por qué se accidenta y por qué necesita conciliar".