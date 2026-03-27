"La caza llena pueblos cada fin de semana", destaca la Junta durante la entrega de los II Premios extremeños de la caza

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura en funciones ha ensalzado este jueves en Llerena la importancia del sector cinegético para el conjunto de la economía regional y en particular para los municipios más pequeños. "En nuestra comunidad, la caza llena pueblos cada fin de semana", destacó Francisco Ramírez durante su discurso en la gala de entrega de los II Premios Extremeños de Caza, que la Junta organiza junto a la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza).

"El día que hay montería, la cafetería del pueblo sirve más desayunos, el bar sirve más cañas y el restaurante se llena a la hora de comer, a la de cenar y también después", apuntó el consejero. "La caza -añadió- activa el circuito de la economía local, sostiene pueblos y ayuda a mantener negocios que quizás sin ella habrían cerrado. En definitiva, ayuda a luchar contra la despoblación".

Ramírez recordó que la caza está permitida en más del 80% de la superficie extremeña, que la región tiene más de 3.200 cotos y casi 50.000 licencias en vigor, y que el sector cinegético mueve en la comunidad 400 millones de euros al año.

La gala de los II Premios Extremeños de Caza se celebró en el Ayuntamiento de Llerena, y tras ella tuvo lugar una cena en la Hospedería. Las ocho distinciones fueron otorgadas por un jurado compuesto por representantes de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, Fedexcaza y las asociaciones Aproca y Aprocex.

PREMIO AL MARQUÉS DE VALDUEZA

El premio a la personalidad cinegética del año recayó en Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo, XII Marqués de Valdueza, por su extensa trayectoria vinculada a la gestión cinegética, la conservación de la naturaleza y el desarrollo del mundo rural, así como por su compromiso con la defensa de la caza y la gestión responsable del medio natural.

El galardón a Mejor deportista absoluto masculino recayó en Luis López Paredes, por su brillante temporada y sus resultados en competiciones autonómicas, nacionales e internacionales, entre los que destaca el título de campeón del mundo por equipos el año pasado, además de su presencia constante en fases finales y su implicación en la promoción del deporte cinegético.

En la categoría de Mejor deportista absoluta femenina, se distinguió a María Fernández Ortiz, tras una temporada excepcional en la que se proclamó campeona de España absoluta de San Huberto y campeona de Extremadura en esta modalidad y en Caza menor con perro, consolidándose además como una de las grandes referencias del deporte cinegético femenino.

El Premio Comisión de Homologación de Trofeos de Extremadura será para Javier Bermejo Pérez, tras abatir el récord de gamo capturado hasta la fecha en Extremadura, un ejemplar extraordinario que se encuentra pendiente de homologación oficial y que seguramente se posicione como el récord nacional de todos los tiempos.

LA SOCIEDAD LOCAL DE AZUAGA

La Sociedad Local de Cazadores Arsense, de Azuaga fue reconocida con el premio al Mejor proyecto social, por su modelo de gestión ejemplar en uno de los cotos sociales más extensos de Extremadura, con más de 20.000 hectáreas.

El Mejor proyecto privado y/o comercial fue para DIBE Food Group, por su labor en la transformación, comercialización y difusión de la carne de caza, impulsando la economía rural y la proyección internacional de este producto.

La distinción al Mejor proyecto comunicativo se otorgó a PROADES Caza y Naturaleza, por su labor divulgativa acercando a los más jóvenes el conocimiento del medio natural, el mundo rural y la actividad. Desde su puesta en marcha en el año 2017, este programa educativo ha permitido llegar a cerca de diez mil escolares extremeños.

Por último, el Mejor proyecto de Investigación Cinegética se concedió a COTURNIX, impulsado por Mutuasport y Fundación Artemisan, por su contribución científica al conocimiento del estado de conservación de la codorniz en España, convirtiéndose en un referente europeo en la monitorización de esta especie y en la defensa de su gestión sostenible basada en datos científicos.